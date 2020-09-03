Оля Полякова вышла на митинг за права артистов под Кабмином

Оля Полякова вышла на митинг под Кабмином: артистка обвиняет власть в том, что осталась без работы

Протестующие также потребовали от премьер-министра Дениса Шмыгаля создать рабочую группу с участием представителей музыкальной индустрии с одной стороны и Министерства здравоохранения, Министерства культуры и Министерства внутренних дел с другой для совместной разработки программы выхода из кризиса.

В руках у протестующих виднелись плакаты: "Нас не слышат", "Наказывайте виновных, а не всех подряд", "Мы против дискриминации".

Оля Полякова вышла на митинг под Кабмином: артистка обвиняет власть в том, что осталась без работы

Ранее сообщалось, что певица Alyona Alyona принимает участие в проекте “Танцы со звездами-2020", где в первом эфире танцевала зажигательную сальсу.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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