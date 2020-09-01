Нардепа Лероса исключили из фракции за критику Зеленского

Народного депутата Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа" после критики президента Владимира Зеленского.

Сообщение об этом опубликовано на официальной странице партии в фейсбуке.

"Сообщаем, что по результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Лероса Гео Багратовича из числа членов фракции политической партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины", - сказано в нем.

Решение было принято без заседания фракции - после сбора подписей нардепов.

"Подписей «за» было более 150. Группа Дубинского подписи не поставила", - сообщили источники LB.ua.

В комментарии LB.ua Лерос рассказал, что из Офиса президента начали звонить другим фракциям, просить, чтобы "никогда больше не давали перерыв мне (для выступления. - Ред.), во-вторых, Подоляк пытался связаться с каналами, - собственно, стандартные подходы".

"Я юридически не знаю, имеет ли вес, что без заседания фракции это делается, но я остаюсь народным депутатом, я как публично высказывал свою позицию, так и буду", - заявил Лерос.

Он добавил, что пока не планирует входить в другие фракции или депутатские группы.

"Были люди, которые подошли и сказали, что не поставили подписи. Но было около 10 человек, которые сказали, что они полностью разделяют то, что я сказал, но мы подписали, потому что на нас начали давить и задавали вопросы, в будущем тоже могут исключить, если не подпишем", - рассказал нардеп.

По его словам, это разные люди из разных комитетов и "групп влияния".

"Неправильно держать депутатов за быдло и за собак, которые по решению Офиса что-то делают. Надо уважать людей все-таки. А то, что сейчас через колено сломал - это не демократический подход", - добавил Гео Лерос.

Ранее "Слуга народа" собрала более 70% подписей за исключение Лероса из фракции за критику Зеленского.

Сегодня после открытия четвертой сессии парламента Лерос во время выступления с трибуны ответил на вчерашнее заявление президента Владимира Зеленского о "микробах" в партии СН.

Зеленский во время выступления на съезде партии "Слуга народа" заявил, что некоторые люди забыли, для чего попали в парламент. "Они микробы, они бактерии в вашем здоровом организме, но, к счастью, их очень мало, и они слабы".

Лерос же заявил, что "Зеленский слился со старой системой".

"Именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили всю страну, потратив шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха. Вы сдали страну в аренду этим олигархам, чем сами себе подписали приговор", - заявил Лерос.

Напомним, что 9 марта Лерос выложил в фейсбуке видео, на которых человек, похожий на Дениса Ермака (брата главы Офиса президента), проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на должности в органах власти. В ответ глава ОПУ обратился в СБУ и Госбюро расследований, чтобы установить происхождение видео, и обвинил Лероас в мести за срыв кадрового назначения. Имени этого человека он не назвал, но 3 марта, за день до отставки, Кабмин Гончарука пытался назначить заместителем министра инфраструктуры Илью Сагайдака, бывшего заместителя главы КГГА Виталия Кличко.

Андрей Ермак считает, что публикация видео с его братом была "спланированной акцией перед внеочередным заседанием Верховной Рады", а у Лероса "был личный мотив". Брат Ермака назвал обнародованные Леросом видео "нарезкой с вырванным контекстом".

Президент Владимир Зеленский назвал депутата от "Слуги народа" Гео Лероса аферистом.

В августе Лерос заявил, что неизвестные лица сожгли его автомобиль, припаркованный возле дома.