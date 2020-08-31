На Харьковщине полицейские нашли большой схрон боеприпасов

В подвальном помещении гаража изъяли гранаты, запалы, мины, патроны, тротиловые шашки и прочее.

На Харьковщине полицейские нашли большой схрон боеприпасов
Фото: Нацполіція

В городе Люботин на Харьковщине обнаружили большой схрон с боеприпасами, оборудованный в гараже.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

В пятницу, 28 августа, правоохранители с привлечением взрывотехнической службы провели санкционированный обыск и обнаружили большое количество разнообразных боеприпасов.

В частности, в подвальном помещении гаража изъяли 472 корпуса ручных гранат различного типа, 765 запалов типа "УЗРГМ" и "УЗИ", более 660 гранатометных выстрелов различного типа, 122 пусковых ракетных двигателя, 49 реактивных противотанковых гранат различного типа, 66 ручных дымовых гранат, 20 сигнальных, осветительных, минометных и противопехотных мин, выстрел с осколочно-фугасным снарядом.

Фото: Нацполиция

Кроме того, среди изъятого 55 ящиков с патронами разного калибра - почти 62 тысячи патронов, а также тротиловые шашки - общий вес 5 кг, взрывные устройства, другие боеприпасы и вспомогательные военные средства.

Фото: Нацполиция

Сейчас устанавливается происхождение боеприпасов и круг лиц, причастных к организации незаконного их хранения. Открыто уголовное производство.

Начальник штаба "Нацкорпуса" Максим Жорин сообщил в своем Telegram-канале, что, по его информации, владельцем схрона может быть

экс-командир роты "Восточный корпус" Олег Ширяев.

"Этот арсенал оружия нашли на днях в Люботине, Харьковская область. Из своих источников получил интересную информацию о его владельце - это Олег Ширяев, куратор титушни Ильи Кивы", - написал Жорин и попросил правоохранительные органы прокомментировать эту информацию.

"И надеюсь, ни у кого больше нет вопросов о настоящей цели боевых отрядов ОПЗЖ!" - добавил он.

Напомним, вечером 27 августа вблизи Люботина на трассе Харьков-Киев неизвестные заблокировали автомобилем движение микроавтобуса, в котором находились представители общественной организации «За жизнь». Несколько человек обстреляли микроавтобус из травматического оружия и скрылись на своем автомобиле. В результате с ранениями госпитализировали четырех человек.

В тот же вечер в Харьковской области полиция задержала 14 человек. Им было объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 15 п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. Шесть подозреваемых в нападении на автобус ОПЗЖ взяли под стражу без права залога.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что конфликт произошел "между двумя группами сторонников разных политических сил".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кравчук показал "американскую маску" от коронавирусаКравчук показал "американскую маску" от коронавируса
Добыча угля исчезнет через 15-20 летДобыча угля исчезнет через 15-20 лет
Нардеп Яременко рассказал, зачем команда Кличко раздувала конфликт между жителями Троещины и Русановских садов (видео)Нардеп Яременко рассказал, зачем команда Кличко раздувала конфликт между жителями Троещины и Русановских садов (видео)
Борис Филатов обиделся на Зеленского после визита в ДнепрБорис Филатов обиделся на Зеленского после визита в Днепр
Уличенный в миллионном откате за медицинские маски чиновник командования Медсил ВСУ арестован под залог 13 млн гривенУличенный в миллионном откате за медицинские маски чиновник командования Медсил ВСУ арестован под залог 13 млн гривен
Блок рекламы


Похожие новости
Аваков: украинские следователи нашли свидетелей, из показаний которых видна невиновность МаркиваАваков: украинские следователи нашли свидетелей, из показаний которых видна невиновность Маркива
Возле Минска нашли мертвым человека, который пропал во время протестов 12 августаВозле Минска нашли мертвым человека, который пропал во время протестов 12 августа
ГБР разоблачило чиновника Службы внешней разведки и экс-пограничника на вывозе боеприпасов из зоны ООСГБР разоблачило чиновника Службы внешней разведки и экс-пограничника на вывозе боеприпасов из зоны ООС
Самый большой флаг Украины будет видно практически из любой точки столицы - КличкоСамый большой флаг Украины будет видно практически из любой точки столицы - Кличко
В Беларуси члена избиркома, отказавшегося подписывать протокол выборов, нашли мертвымВ Беларуси члена избиркома, отказавшегося подписывать протокол выборов, нашли мертвым
Мэр Киева Кличко подготовил сюрприз ко Дню Независимости - самый большой флаг УкраиныМэр Киева Кличко подготовил сюрприз ко Дню Независимости - самый большой флаг Украины
В Москве полицейские растоптали мемориал у посольства БеларусиВ Москве полицейские растоптали мемориал у посольства Беларуси
Депутаты обжаловали в КС существование Большой палаты Верховного СудаДепутаты обжаловали в КС существование Большой палаты Верховного Суда
Контрразведка СБУ обезвредила на окраине Марьинки схрон со взрывчаткойКонтрразведка СБУ обезвредила на окраине Марьинки схрон со взрывчаткой
Трехлетнего сына политзаключенного Руслана Сулейманова нашли мертвым в сточной ямеТрехлетнего сына политзаключенного Руслана Сулейманова нашли мертвым в сточной яме
Последние новости
Подгружаем последние новости