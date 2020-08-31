На Харьковщине полицейские нашли большой схрон боеприпасов

В городе Люботин на Харьковщине обнаружили большой схрон с боеприпасами, оборудованный в гараже.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

В пятницу, 28 августа, правоохранители с привлечением взрывотехнической службы провели санкционированный обыск и обнаружили большое количество разнообразных боеприпасов.

В частности, в подвальном помещении гаража изъяли 472 корпуса ручных гранат различного типа, 765 запалов типа "УЗРГМ" и "УЗИ", более 660 гранатометных выстрелов различного типа, 122 пусковых ракетных двигателя, 49 реактивных противотанковых гранат различного типа, 66 ручных дымовых гранат, 20 сигнальных, осветительных, минометных и противопехотных мин, выстрел с осколочно-фугасным снарядом.

Фото: Нацполиция

Кроме того, среди изъятого 55 ящиков с патронами разного калибра - почти 62 тысячи патронов, а также тротиловые шашки - общий вес 5 кг, взрывные устройства, другие боеприпасы и вспомогательные военные средства.

Фото: Нацполиция

Сейчас устанавливается происхождение боеприпасов и круг лиц, причастных к организации незаконного их хранения. Открыто уголовное производство.

Начальник штаба "Нацкорпуса" Максим Жорин сообщил в своем Telegram-канале, что, по его информации, владельцем схрона может быть

экс-командир роты "Восточный корпус" Олег Ширяев.

"Этот арсенал оружия нашли на днях в Люботине, Харьковская область. Из своих источников получил интересную информацию о его владельце - это Олег Ширяев, куратор титушни Ильи Кивы", - написал Жорин и попросил правоохранительные органы прокомментировать эту информацию.

"И надеюсь, ни у кого больше нет вопросов о настоящей цели боевых отрядов ОПЗЖ!" - добавил он.

Напомним, вечером 27 августа вблизи Люботина на трассе Харьков-Киев неизвестные заблокировали автомобилем движение микроавтобуса, в котором находились представители общественной организации «За жизнь». Несколько человек обстреляли микроавтобус из травматического оружия и скрылись на своем автомобиле. В результате с ранениями госпитализировали четырех человек.

В тот же вечер в Харьковской области полиция задержала 14 человек. Им было объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 15 п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. Шесть подозреваемых в нападении на автобус ОПЗЖ взяли под стражу без права залога.