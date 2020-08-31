Хорватия и Франция попали в перечень стран красной зоны

Согласно обновленным спискам Минздрава, в зеленой зоне - 136 стран, в красной - 57.

Министерство здравоохранения 29 августа обновило перечень стран "красной" и "зеленой" зон по распространению коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте МОЗ.

В зеленую зону по состоянию на 30 августа попали 136 стран, в том числе Бельгия, Мексика, Индия, Монако и Казахстан.

Также в зеленой зоне остаются Египет, Турция, Болгария, Грузия, РоSSия, Польша , Греция, Германия и Беларусь .

В красной зоне - 57 стран мира, в том числе Хорватия, Франция, Черногория, Албания, Израиль, Молдова, Испания , Румыния и Соединенные Штаты Америки.

Напомним, после возвращения из стран "красной" зоны украинцы должны пойти на самоизоляцию с применением приложения "Дій вдома". Досрочное прекращение самоизоляции возможно после получения отрицательного результата ПЦР-теста.

Обсервации не подлежат лица, которые прибыли из стран "красной" зоны, если они имеют отрицательный результат тестирования на ковид-19 ПЦР-методом, проведенный не более чем за 48 часов до пересечения границы Украины.

Иностранцам обязательно иметь страховой полис, покрывающий ковид-19.

Украина включает в "красный список" государства, где количество новых случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине.

Напомним, что 27 августа Кабинет Министров досрочно запретил въезд иностранцев на территорию Украины. Изначально планировалось, что это произойдет с 29 августа, однако запрет действителен уже с полуночи 28 августа. Попасть в Украину могут только отдельные категории иностранцев.