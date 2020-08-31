Арахамия сообщил о возможных кадровых перестановках в экономическом блоке Кабмина

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил о возможных кадровых перестановок в Кабмине этой осенью. Об этом Арахамия сказал в эфире телеканала «Украина 24».

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О чем сообщил глава фракции

«Я не исключаю, думаю, что осенью точно могут быть какие-то ротации по отдельным министерствам. Два-три министерства, думаю. Какие — говорить не буду, а то люди совсем перестанут работать», — отметил Арахамия.

В то же время он уточнил, что речь идет о возможных ротациях в экономическом блоке.

«У нас же люди больше всего как раз недовольны экономическим блоком. Нужны люди, у которых не просто есть видения и программы, а которые могут их быстро имплементировать в жизнь. У нас самая большая беда — огромная бюрократия во всех процессах», — добавил глава фракции «Слуга народа».