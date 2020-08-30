Штаб Тихановской обнародовал планы по переходному правительству

Лидер оппозиции готова к переговорам с властями при условии освобождения задержанных протестующих.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская намерена восстановить конституцию 1994 года и сформировать временное правительство на основе действующего.

Об этом роSSийскому агентству Интерфакс сообщили в ее штабе в воскресенье, 30 августа.

После этого, сказали в штабе, "будут созданы условия для проведения честных и прозрачных выборов, которые и будут проведены".

Тихановская готова к переговорам с властями страны при условии освобождения задержанных участников политических протестов.

"В этом диалоге с властью, о котором говорит Светлана, будет обсуждаться процедура мирной передачи власти", - отметил собеседник агентства.

Напомним, в столице Беларуси третье воскресенье подряд состоялся многотысячный марш протеста. Люди снова пришли к резиденции действующего президента Александра Лукашенко. Только в Минске силовики задержали 140 человек.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его главная конкурентка Светлана Тихановская - 10,1%. С 9 августа в стране продолжаются протесты. Массовые акции жестоко разгоняли правоохранители. Жертвами стали по меньшей мере пять человек.

26 августа белорусские силовики снова начали разгонять участников мирных протестов. 28 августа ОМОН задержал около 50 журналистов, среди которых представители международных изданий Reuters, Associated Press, "Радио Свобода", BBC, Deutsche Welle. После проверки документов их отпустили.