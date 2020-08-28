В Германии заявили, что не откажутся от "Северного потока-2"

Немецкий политик отметила, что газопровод из РоSSии в Германию важен для будущего энергоснабжения страны.

Премьер-министр немецкой федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг выступила в защиту строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом она заявила в ходе дебатов в ландтаге в Шверине в четверг, 27 августа, пишет Deutsche Welle.

Политик отметила, что газопровод из РоSSии в Германию важен для будущего энергоснабжения страны.

"Мы твердо привержены строительству газопровода по дну Балтийского моря", - сказала она.

Такое заявление было сделано после предупреждения трех сенаторов из США о возможности введения Соединенными Штатами экономических санкций против некоторых предприятий в Мекленбурге - Передней Померании в том случае, если они будут способствовать строительству «Северного потока-2".

По словам Швезиг, Германия поступила правильно, решив отказаться от атомной и угольной энергетики, и в переходный период ей нужны такие альтернативные источники энергии, как природный газ. Поэтому правительство земли отвергает попытки США приказывать Германии, "откуда и каким маршрутом ей получать нашу энергию", отметила премьер-министр.

Фракция оппозиционной Левой партии также выразила приверженность проекту "Северный поток-2".

"Шантажу нет места в мировой торговле, "Северный поток-2" должен быть завершен и введен в эксплуатацию в установленном порядке", - заявил депутат Левой партии Карстен Кольбе.

Газопровод "Северный поток-2" должен пройти по дну Балтийского моря, соединив поставщиков из РФ с потребителями в Европе. Его плановая протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Напомним, ранее Соединенные Штаты Америки усилили давление на европейские и, в частности, немецкие компании, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2".