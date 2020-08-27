Лукашенко заявил о готовности к диалогу, но "с улицей за стол переговоров не сядет"

Президент пригрозил студентам, принимающим участие в акциях протеста, призывом в армию.

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов вести диалог, в том числе об обновлении Конституции, прежде всего с трудовыми и студенческими коллективами. Об этом он заявил на совещании в Минске, передает государственное информагентство БЕЛТА.

"Если кто-то хочет диалога, пожалуйста. Именно студенческие коллективы - это те коллективы, с которыми я готов вести диалог. Трудовые коллективы (я уже об этом говорил). Пожалуйста, формируйте своих представителей и будем вести диалог", - отметил Лукашенко.

Президент Беларуси отметил, что "все хотят нового политического устройства".

"Да ради бога, давайте возьмемся за Конституцию, вносите предложения, сформируем новую Конституцию - это главный закон в любой стране. И "танцевать" надо от Конституции", - добавил он.

Лукашенко подчеркнул, что готов общаться с представителями "всех трудовых коллективов, которые сегодня работают, несмотря ни на что".

"И крестьяне имеют право на свое слово, и рабочие хотят свое слово сказать, и специалисты этих предприятий, и учителя, и врачи. А не юнцы, которые ходят по улицам и кричат, что они хотят диалога. Никакого диалога они не хотят. И с улицей никто из власти за стол переговоров не сядет", - сказал президент Беларуси.

Лукашенко пригрозил студентам, принимающим участие в акциях протеста, призывом в армию.

"Вы должны понимать, что мы дали ребятам отсрочку от армии во время учебы в университете. Ну, они не хотят учиться, тогда Родину нужно защищать. Наша Родина в опасности. Меня будут упрекать за запугивание студентов отправкой в армию. Но нет! Повторяю: кто хочет учиться, тот будет учиться, будет иметь эту отсрочку. К тем, кто выйдет на улицу или не захочет учиться, мы будем принимать меры в соответствии с законом", - добавил он.

Напомним, 24 августа Лукашенко поручил "разобраться" с учителями, которые не разделяют государственную идеологию.

Ранее президент Беларуси назвал фото пострадавших протестующих "постановочными кадрами" и попросил граждан простить "ошибки правоохранителей".