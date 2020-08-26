Штаб ООС: причиной подрыва двух бойцов была вражеская провокация

Вражеская провокация с использованием БПЛА для сброса ВОГ-17 на этом участке фронта была совершена около 23 часов 24 августа.

Командование Объединенных сил сообщило детали о подрыве на вражеской противопехотной осколочной мине ПОМ-2 двух украинских военных, что произошло 25 августа.

Бойцы подорвались во время осмотра местности, говорится в сообщении на странице штаба ООС в Facebook.

Военные получили осколочные ранения и находятся на лечении. Состояние их здоровья удовлетворительное.

"Предварительно установлено, что противопехотная мина была заброшена дистанционным методом. Такие провокации враг использует в Донецкой и Луганской областях. Кроме взрыва указанной мины, военнослужащими подразделений части и наблюдателями украинской стороны СЦКК больше нарушений в этот день зафиксировано не было", - сообщили в штабе ООС .

Отмечается, что вражеская провокация с использованием БПЛА для сброса ВОГ-17 на этом участке фронта была совершена около 23 часов 24 августа.

Напомним, что командование 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого во вторник, 25 августа, сообщило о гибели старшего лейтенанта Владимира Рудика. Причиной гибели назвали неосторожное обращение с оружием.