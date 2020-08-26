Зеленский надеется, что после президентства люди будут им гордиться

"Для меня очень важно, чтобы я мог спокойно ходить по улицам своей страны".

Владимир Зеленский выразил надежду, что после окончания срока его пребывания на посту президента Украины граждане будут гордиться им.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу Euronews.

Зеленский отметил, что "не намерен скрываться от людей, как это делает большинство политиков в конце своей карьеры".

"Я всегда буду оставаться просто человеком. Для меня очень важно, чтобы после того, как я перестану быть президентом, я мог спокойно ходить по улицам не только Киева , но и Украины. Я уже не говорю, чтобы люди гордились мной, - это самый высокий результат", - сказал президент.

Главной оценкой своей работы в должности он назвал то, что "всегда поступал так, чтобы его родным не было за него стыдно".

Зеленский отметил, что кроме решения стратегических проблем, сталкивается с ежедневными вызовами, на которые также надо реагировать. Кроме того, он напомнил, что в стране идет война.

Фото: president.gov.ua

"Война на востоке - она не останавливается, она не как рабочие дни - пять раз в неделю. Война - она каждый день. И каждый день есть вызовы и вопросы. На них надо находить не просто ответы, а результативные шаги. Потому что от каждого такого шага зависит, сколько людей погибло, сколько человек ранены, сколько людей именно ты, президент Украины, можешь лично сохранить любыми путями: звонки, поездки на фронт", - добавил президент.

Напомним, шоумен Зеленский стал президентом в 2019 году. Во время первого тура 31 марта за него проголосовали 30,24% избирателей (5,7 млн человек), во втором туре 21 апреля - 73,22% (13,5 млн человек). Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая 2019 года.

Кроме "95 квартала", которым Зеленский руководил, он также был известен как герой сериала "Слуга народа", который вышел на экраны в 2015 году. В центре сериала история об обычном учителе истории Василии Голобородько (его играл Зеленский), который на волне популярности видеоролика с ним в интернете становится президентом Украины. В марте 2020 года, сравнивая сериал с реальным президентством, Зеленский отмечал, что на самом деле "это очень похоже", но реальная работа президента связана с гораздо большими трудностями, чем один сезон телевизионного шоу.

В мае 2020 года на пресс-конференции, посвященной 100-дневному пребыванию в должности, Зеленский отметил, что хотел бы, чтобы во время его каденции в Украине построили все автодороги.

Он также отмечал, что намерен закончить войну на Донбассе, в чем не раз упрекал пятого президента Украины Петра Порошенко. Во время своего выступления на 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Зеленский напомнил, что боевые действия продолжаются уже почти шесть лет. Он также возмутился по поводу плана завершения войны на Донбассе, который накануне опубликовали на сайте Мюнхенской конференции, а затем удалили.