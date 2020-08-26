Зеленский надеется, что война на Донбассе закончится до конца года

По его мнению, достигнутые лидерами государств-участников Нормандского формата в конце 2019 года договоренности выполняются.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что прекратить боевые действия на Донбассе удастся до конца 2020 года.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Euronews, сообщает

пресс-служба главы государства.

"Вторая встреча в нормандском формате говорит о том, что у нас есть большой шанс закончить войну", - сказал Зеленский.

Он выразил надежду, что завершить войну удастся уже в этом году.

"Если сравнивать нашу команду и предыдущую - так, как я хочу, никто не хотел. Таких темпов и так давить на этот вопрос - никто такого не делал, и все это видят. И я говорю не только об украинцах - все наши иностранные партнеры это видят. Я знаю, что быстрее меня никто это не закончит", - добавил он.

По мнению Зеленского, пока нет другого реального действенного плана по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, который поддерживали бы все четыре стороны Нормандского переговорного формата. Поэтому он хочет и дальше двигаться по этому пути до конца войны на Донбассе.

"Если он (переговорный формат - ред.) не будет работать, тогда уже будем думать о другом плане", - отметил президент.

Он также сообщил, что достигнутые лидерами государств-участников Нормандского формата на последней встрече в Париже в конце 2019 года договоренности выполняются, хотя и не так быстро, как хотелось бы.

Напомним, сегодня, 25 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе двое военнослужащих подорвались на взрывном устройстве.

С начала суток роSSийско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе - боевики осуществили один выстрел из автоматического станкового гранатомета близ Хутора Вольного.