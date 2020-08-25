РоSSия не будет использовать украинские ракеты Зенит для проекта Морской старт

РоSSийское правительство таки не предоставило разрешения на поставку роSSийских ракетных двигателей для украинских ракет "Зенит", которые планировали использовать новые собственники проекта "Морской старт" (Sea Launch).



Как пишут Ведомости , ранее выкупившая проект роSSийская группа S7 заказала на украинском "Южмаше" 12 ракет "Зенит" и планировала возобновить пуски с плавучей платформы в конце 2019 года.



По данным издания, компания была вынуждена отложить начало пусков из-за отсутствия разрешения на поставку роSSийских двигателей для ракет, хотя S7 покупала плавучий космодром у "Роскосмоса" с обещанием от властей РФ , что с этим проблем не будет. S7 также договорилась с правительством США о продолжении пусков.



Однако в итоге S7 пришлось отказаться от пусков в ожидании завершения разработки новой роSSийской ракеты "Союз-5", которая должна появиться в 2023 году. Так как с территории США запускать роSSийскую ракету нельзя, то весь комплекс пришлось перегнать через Тихий океан в порт Славянка в Приморской крае РФ .



Сейчас в связи с коронавирусным кризисом группа S7, основную прибыль которой приносила одноименная авиакомпания, испытывает финансовые трудности и рассматривает возможность демонтажа комплекса, содержание которого обходится в 20 млн долл. в год.



По данным источников издания, летом правительство РФ поручило "Росатому" и "Роскосмосу" подготовит предложения по развитию проекта. Для этого роSSийские госкомпании могут выкупить его у текущего владельца.



Как сообщалось, в 2018 году роSSийская ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" продала свои активы проекта "Морской старт" компании S7Group. Предметом сделки стали корабль Sea Launch Commander и платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и товарный знак Sea Launch.



В конце 2017 года компания S7 заявляла о готовности возобновить программу космических запусков "Морской старт" с 2019 года. Тогда планировалось, что ракеты для проекта "Морской старт" с участием "Южмаша" будут собирать в США . S7 планировала до 2023 года запускать с "Морского старта" украинские ракеты-носители (РН) "Зенит".



Ранее госпредприятие "Южный машиностроительный завод им. Макарова" (ЮМЗ) сообщило, что возобновляет производство ракеты-носителя (РН) "Зенит" в интересах международных проектов Sea Launch ("Морской старт") и Land Launch ("Наземный старт").



Как отмечалось в сообщении пресс-службы предприятия, 28 апреля 2017 года "Южмаш" и компания S7 Sea Launch Limited заключили контракт на производство и поставку 12 ракет-носителей серии "Зенит" для исследования и использования космоса в мирных целях в рамках международных программ "Морской старт" и "Наземный старт".



Производство РН "Зенит" на мощностях "Южмаша" было приостановлено в 2014 году в связи с финансовыми проблемами, возникшими у операторов проектов Sea Launch и Land Launch.



РН "Зенит-3SL" создана на основе двухступенчатой РН "Зенит-2" разработки ГП "КБ "Южное" и производства ГП "Южмаш", разгонный блок ДМ-SL разработан и производится в роSSийской ракетно-космической корпорации "Энергия".



