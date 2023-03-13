Ігнат розповів, що потрібно для старту навчань українських пілотів на сучасних винищувачах
Потрібно визначитись із типом літака.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в
"Про навчання пілотів і про якісь домовленості з країнами ми чули у заявах різних лідерів країн Європи. Про готовність надати майданчики для навчання пілотів. Ці країни ми знаємо. Це Велика Британія та інші країни. Готовність є, питання відкрите стоїть про тип літака. Коли буде визначено цей тип, то навчання пілотів може проходити в різних країнах, де цей тип літака є на озброєнні, де є навчально-тренувальна база, тому що це не лише інструктори мають бути, це й авіатренажери", - наголосив Ігнат.