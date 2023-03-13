Ігнат розповів, що потрібно для старту навчань українських пілотів на сучасних винищувачах

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що деякі країни готові надати майданчики для навчання пілотів. Для старту навчань потрібно визначитись із типом літака, який отримають українські захисники.

"Про навчання пілотів і про якісь домовленості з країнами ми чули у заявах різних лідерів країн Європи. Про готовність надати майданчики для навчання пілотів. Ці країни ми знаємо. Це Велика Британія та інші країни. Готовність є, питання відкрите стоїть про тип літака. Коли буде визначено цей тип, то навчання пілотів може проходити в різних країнах, де цей тип літака є на озброєнні, де є навчально-тренувальна база, тому що це не лише інструктори мають бути, це й авіатренажери", - наголосив Ігнат.