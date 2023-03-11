Ердоган дав старт виборчій кампанії в Туреччині і заявив про висування

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган офіційно переніс дату президентських і парламентських виборів у країні на 14 травня, тобто на місяць раніше запланованого. Відповідний указ він підписав під час телевізійної церемонії в п'ятницю, повідомляє Anadolu.

У своєму зверненні Ердоган сказав, що хоче перетворити 14 травня на «сприятливу гонку, яка стерла б сліди руйнувань» землетрусів 6 лютого.

Серед причин перенесення дати виборів з 18 червня на травень, Ердоган назвав студентські іспити, які мають відбуватися у червні, період відпусток, коли чимало громадян роз’їдуться на відпочинок, а також час традиційного релігійного паломництва до священних місць.

Ердоган також оголосив, що саме він буде кандидатом у президенти від альянсу між його правлячою «Партією справедливості та розвитку» та «Партією націоналістичного руху».

Найближчі вибори в Туреччині обіцяють бути найбільш напруженими за два десятиліття правління турецького лідера.