Полиция закрыла дело о гибели народного депутата Дмитрия Тымчука

Дело расследовали как умышленное убийство, но состава преступления не нашли.

Полиция закрыла дело о гибели народного депутата Дмитрия Тымчука
Фото: Макс Требухов

Полиция Киева закрыла уголовное производство о гибели депутата Верховной Рады 8 созыва Дмитрия Тымчука.

Об этом сообщают Украинские Новости.

По информации, предоставленной агентству Главным следственным управлением Национальной полиции, дело расследовалось по ч. 1 ст. 15 (умышленное убийство) Уголовного кодекса и не переквалифицировалось.

12 декабря 2019 года дело было закрыто в связи с установлением отсутствия события уголовного правонарушения, то есть по части 1 статьи 284 Уголовного процессуального кодекса.

Решение о закрытии дела не отменялось ни судом, ни прокуратурой.

Напомним, Тымчук умер 19 июня в результате огнестрельного ранения в голову. Сначала сообщалось, что депутат погиб из-за неосторожного обращения с оружием, позже следствие заявляло, что главной версией в расследовании является самоубийство.

В июле 2019-го появилась информация, что полиция засекретила расследование гибели нардепа Тымчука.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Израиль еще раз попросил Украину запретить паломничество хасидов в УманьИзраиль еще раз попросил Украину запретить паломничество хасидов в Умань
Коронавирус обнаружили у главы Тернопольской ОГАКоронавирус обнаружили у главы Тернопольской ОГА
Израиль присоединится к американской «Чистой сети»Израиль присоединится к американской «Чистой сети»
Киевский медцентр проблем слуха получил 650 слуховых аппаратов для горожанКиевский медцентр проблем слуха получил 650 слуховых аппаратов для горожан
Дело Шеремета: свидетель рассказал, почему обеспечил ложное алиби АнтоненкоДело Шеремета: свидетель рассказал, почему обеспечил ложное алиби Антоненко
Блок рекламы


Похожие новости
В торжествах ко Дню независимости приняли участие менее 50 тысяч украинцев, - НацполицияВ торжествах ко Дню независимости приняли участие менее 50 тысяч украинцев, - Нацполиция
Труханов нанял праворадикалов, которые напали в Одессе на депутата от ОПЗЖ Татьяну Плачкову, - ОПЗЖ (видео)Труханов нанял праворадикалов, которые напали в Одессе на депутата от ОПЗЖ Татьяну Плачкову, - ОПЗЖ (видео)
На Майдане в Киеве полиция задержала "ополченца ДНР"На Майдане в Киеве полиция задержала "ополченца ДНР"
Немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану госпиталь, где лечат НавальногоНемецкая полиция взяла под круглосуточную охрану госпиталь, где лечат Навального
Дело Шеремета: свидетель рассказал, почему обеспечил ложное алиби АнтоненкоДело Шеремета: свидетель рассказал, почему обеспечил ложное алиби Антоненко
Прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело из-за создания координационного совета оппозицииПрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело из-за создания координационного совета оппозиции
Прокуратура Крыма возбудила дело из-за задержания гражданина Украины за якобы участие в батальоне имени ЧелебиджиханаПрокуратура Крыма возбудила дело из-за задержания гражданина Украины за якобы участие в батальоне имени Челебиджихана
Следственный комитет Беларуси назвал свою версию обстоятельств гибели митингующего в БрестеСледственный комитет Беларуси назвал свою версию обстоятельств гибели митингующего в Бресте
ВАКС закрыл дело против экс-министра инфраструктуры Омеляна из-за истечения сроков давностиВАКС закрыл дело против экс-министра инфраструктуры Омеляна из-за истечения сроков давности
Дело Шеремета: Юлии Кузьменко вручили обвинительный актДело Шеремета: Юлии Кузьменко вручили обвинительный акт
Последние новости
Подгружаем последние новости