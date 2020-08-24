В Сети появились кадры вооруженного автоматом сына Лукашенко

Кадры вооруженных автоматами отца и сына Лукашенко вызвали ажиотаж в Сети. Особенно, конечно, досталось отцу за то, что он "вооружил" 15-летнего подростка, который до этого наверное настоящего оружия и в руках не держал, а в лучшем случае играл в "войнушку", бегая с пластмассовым автоматом по задворкам президентской резиденции.

Тем не менее, Лукашенко-старший, опасаясь силового захвата власти участниками акции протеста, вооружился не только сам, но и полностью экипировал и своего младшего отпрыска. Сразу несколько Telegram-каналов опубликовали видео, как Лукашенко-старший сидит в вертолете, изучая сверху обстановку вокруг президентского дворца, а его сын в это время стоит позади, пытаясь застегнуть на себе военную амуницию.

Затем появилось фото из приемной Лукашенко, где за огромным круглым столом сидят три человека: Александр Лукашенко, Коля и какая-то женщина.

Вид вооруженного "до зубов" мальчишки в каске, бронежилете и, главное, с боевым автоматом наперевес, вызвал в Сети ажиотаж. Люди недоумевают и возмущаются. Некоторые считают, что у Лукашенко-старшего уже серьезно "поехала крыша", раз он так экипировал ребенка. А если протестующие действительно пойдут на штурм президентского дворца? Тогда что: Коленька будет отстреливаться, палить по людям?

В общем, все это выглядит как трагикомедия, и некоторые пользователи Сети всерьез считают, что Колю нужно как-то забрать от отца, оградить его от неадекватного президента, ибо не ровен час, он еще заставит мальчика себе харакири сделать. Кстати, через неделю, 31 августа, Николаю Лукашенко исполнится всего 16, и ему еще два года оставаться несовершеннолетним. Хотя мальчик уже, конечно, вымахал выше своего не маленького папы (рост Лукашенко-старшего 188 см), и в военном обмундировании выглядит откровенно лучше Бацьки. Однако это дела не меняет.

Ну и, конечно, Сеть после увиденного сразу взорвалась комментариями.

"Суперсолдат Коля Лукашенко готов *** (разбивать) НАТО и чешских кукловодов", "Мне кажется Колю Лукашенко надо спасать, я звоню в органы опеки", "Разочарован, что Коля всего лишь в полной амуниции, а не в огромном человекоподобном роботе", "Лукашенко вернул 90е как и обещал", "РоSSийские политтехнологи на выходные уехали на родину, поэтому мы вчера с папой импровизировали", "Вчера папке не те таблетки дал, результат вы видели", - комментируют увиденное в Сети.

Напомним, Александр Лукашенко приказал с сегодняшнего дня закрыть на замок все бастующие госпредприятия Беларуси. Он считает, что это должно остудить пыл протестующих.