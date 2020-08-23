Вооруженные силы приняли на вооружение береговой ракетный комплекс "Нептун"

"Нептун" разработан, чтобы противодействовать роSSийской агресии в акватории Черного и Азовского морей.

Вооруженные силы приняли на вооружение береговой ракетный комплекс "Нептун"
Фото: mil.gov.ua

Вооруженные силы Украины приняли на вооружение береговой ракетный комплекс 360МЦ "Нептун". Соответствующий приказ 23 августа подписал министр обороны Андрей Таран, информирует сайт ведомства.

"Документом определены основные тактико-технические характеристики берегового ракетного комплекса 360МЦ, технические условия и общие требования к комплексу", - говорится в сообщении.

"Нептун" - украинская противокорабельная крылатая ракета. Разрабатывалась киевским конструкторским бюро "Луч" с 2014 года.

Ракета предназначена для уничтожения кораблей до 5000 тонн и имеет боевую часть массой в 150 кг. Ракета имеет дозвуковую скорость (900 км/час) и осуществляет полет на сверхмалых высотах - несколько метров над уровнем моря. Ракета может маневрировать во время полета. Дальность полета - до 280 км.

Испытания ракетного комплекса проводили в июне 2020 и апреле 2019 года в Одесской области.

Во время одного из них ракета выполнила уникальное по сложности полетное задание, пролетев более 100 км в направлении моря, сделала разворот на 180 градусов и на обратном пути точно поразила цель.

У Генштабе отметили, что "Нептун" разработан, чтобы противодействовать роSSийской агрессии в акватории Черного и Азовского морей.



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