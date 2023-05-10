Пентагон офіційно підтвердив збиття російського «Кинджала» комплексом Patriot
США продовжать постачати Україні наземні комплекси ППО.
Українська протиповітряна оборона справді збила російську «Кинджал», яку пропаганда РФ називає гіперзвуковою, зенітно-ракетним комплексом Patriot. Цю інформацію підтвердив речник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер, передає
«Я можу підтвердити, що вони збили російську ракету за допомогою системи протиракетної оборони Patriot, – сказав Райдер. Як ви знаєте, ця система є частиною більш широкого спектру засобів протиповітряної оборони, які Сполучені Штати і міжнародне співтовариство надали Україні».
Нагадаємо, по батареї Patriot Україні обіцяли США, Німеччина, а також кілька пускових установок Нідерланди.
Райдер додав, що США та їхні партнери продовжать «поспішати з наземними засобами протиповітряної оборони та боєприпасами, щоб допомогти Україні контролювати своє суверенне небо і допомогти захистити своїх громадян від Росії».