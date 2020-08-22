Лукашенко велел закрыть все бастующие предприятия Беларуси

Александр Лукашенко распорядился закрыть на замок все бастующие государственные предприятия Беларуси. Президент предупредил об этом участников митинга, который состоялся сегодня в Гродно.

Белорусский гарант считает, что взывать к забастовщикам, чтобы они вернулись на свои рабочие места, сейчас бесполезно. Людская масса накалена и очень искусно подогревается извне. Поэтому бунтарский дух сегодня в обществе очень силен и не стоит пытаться сбить этот накал искусственно. Люди должны перегореть, остыть и осознать, что нужно работать для того, чтобы жить нормально.

"Я прошу губернатора, председателей исполкомов, если кто-то не хочет работать - не заставляйте. Не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим Но если предприятие не работает - с понедельника замок на ворота. Остановим", - заявил Лукашенко.

Если люди придут к закрытому предприятию, которое еще вчера было распахнуто им навстречу, это заставит их задуматься, что они могут потерять работу. Тогда они немного "остынут", считает Лукашенкою.

При этом он с угрозой добавил: "Разберемся потом, кого пригласить на это предприятие".

Кроме того, он поручил силовикам из МВД и КГБ восстановить порядок на городских улицах. Президент также недвусмысленно намекнул, что все беспорядки прекратятся, если вывести из игры их лидеров – "подстрекателей и провокаторов". При этом Лукашенко добавил, что власть знает их поименно.

"Есть все списки их", - заверил президент.

Тем временем, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая на следующий день после выборов сбежала в Литву, записала уже не одно видеообращение к согражданам, в которых она призывает продолжать акции протеста и не прекращать забастовок.