Офис генпрокурора: единственная причина Иловайской трагедии - это агрессия РоSSии

В общей сложности привлечены к уголовной ответственности 110 человек, в том числе 68 граждан РФ.

В ночь с 23 на 24 августа 2014 года состоялось масштабное вторжение сил РоSSийской Федерации на территорию Украины, а 29 августа по приказу командования Генштаба ВС РФ роSSийские военнослужащие вплотную расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военнослужащих под Иловайском.

Об этом заявили в Офисе генерального прокурора, который расследует причины трагедии.

"Согласно выводам экспертов и комплексу других полученных доказательств, единственным фактором, который привел к трагическим событиям в Иловайске, является военная агрессия ВС РФ . В ночь с 23 на 24 августа 2014 года состоялось масштабное прямое вторжение вооруженных сил страны-агрессора на территорию Украины и дальнейшее совершение ими военных преступлений. На тот момент силы ВС РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава, до 60 танков, до 320 БМД (БМП), до 60 орудий, до 45 минометов и 5 противотанковых ракетных комплексов", - говорится в сообщении.

В соответствии с установленными данными, критическое соотношение украинских военных с подразделениями РФ составляло: личный состав - 1 к 18; танки - 1 к 11, бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24.

24-25 августа батальоны МВД Украины "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", Нацгвардии "Донбасс" и силы сектора «Б» попали в окружение врага. 26-28 августа между руководством АТО и Генштабом ВС РФ начались переговоры о предоставлении гарантий безопасных коридоров для выхода из окружения.

"Однако 29 августа по непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба ВС РФ , с нарушением требований ст. 37 Дополнительного протокола к Женевской конвенции с 1949 года роSSийские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных, вместе с тремя пленными роSSийскими десантниками во время выхода личного состава подразделений сил АТО в районе населенных пунктов Старобешево, Чумаки, Новодворское, Агрономичное, Многополье, Червоносельское, Осиновое, Новокатериновка Донецкой области", - отметили в Офисе генерального прокурора.

Таким образом, было совершено убийство 366 украинских воинов, 429 получили ранения различной степени тяжести, 300 попали в плен.

По результатам расследования агрессивной войны РФ против Украины в целом в настоящее время привлечены к уголовной ответственности за совершение указанных преступлений 110 человек, в том числе 68 граждан РФ , среди которых 21 министр. Указанные лица объявлены в розыск.

В суд направлено 48 обвинительных актов в отношении 51 лица. Приговорами украинских судов 35 человек уже осуждены, в том числе 13 граждан РФ , в том числе 3 военнослужащих ВС РФ .

Следователи Главного следственного управления Службы безопасности продолжают сбор доказательств и установление всех виновных лиц.

Напомним, следствие Главной военной прокуратуры по Иловайску еще не завершено. В августе 2017 года Главная военная прокуратура сообщила о завершении расследования. Однако в сентябре 2019-го новый военный прокурор Виктор Чумак заявил, что намеревается возобновить расследование Иловайского котла.