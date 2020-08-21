Расследование по формуле Роттердам+ разваливается

Расследование по формуле Роттердам+ разваливается

Расследование дела по формуле Роттердам+ фактически развалилось. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.

Он подчеркнул, что не имея возможности найти в деле состав преступления и искусственно затягивая его несколько лет, Национальное антикоррупционное бюро сейчас снова ставит расследование "на паузу".

М.Магомедов напомнил, что уще в начале августа НАБУ обязано было передать все материалы в Специальную антикоррупционную прокуратуру, а та в свою очередь решить – дело пойдет в суд или будет закрыто в связи с отсутствием состава преступления. Свое решение НАБУ и САП пояснили необходимостью получения ответов на запросы неким "иностранным юрисдикциям".

"Абсолютно очевидно, что имей в своем арсенале веские доказательства в этом деле, "актикоррупционеры" быстро выдали бы его "на-гора", засвидетельствовав при этом перед властью свою эффективность. Но этого не произошло за минувшие 3,5 года и не произойдет сейчас. Потому что доказательств просто нет!",- подчеркнул народный депутат.

"В один голос отечественные и международные эксперты, указывают на абсурдность ситуации. Когда криминальные дела ведутся по факту применения в стране формулы, возобновленной к применению нынешними властями", - добавил он.

М.Магомедов также обратил внимание на то, что сегодня глава САП Назар Холодницкий подал в отставку. "Пока будут искать нового главного спецпрокурора, дело Роттердам+ будет висеть в воздухе и не закрываться, давая надежду на восстановление старого статуса кво заинтересованным в отмене формулы структурам, подконтрольным олигарху Игорю Коломойскому. А значит, можно ожидать очередной волны истерии в подконтрольных олигарху СМИ, целью которой будет навязывание новому руководству САП необходимости принятия нужного Коломойскому решения", - уверен политик.



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