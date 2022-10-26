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2022-10-26
Справа «Роттердам+»: про підозру повідомлено колишнім та чинним посадовцям НКРЕКП
Українці переплатили понад 20 млрд гривень внаслідок цієї схеми, інформує
Прокурори САП та детективи НАБУ повідомили про підозру 15 особам, які причетні до запровадження так званої формули «Роттердам+», внаслідок чого споживачі електроенергії протягом 2018 – 2019 років незаконно переплатили понад 20 млрд гривень.
На сьогодні про підозру повідомлено 2 колишнім головам Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП); 6 колишнім та 3 чинним членам НКРЕКП; чинному та колишньому працівникам комісії, а також чинному та колишньому посадовцям групи приватних теплогенеруючих компаній.
Оксана Лебедина, ZN.ua