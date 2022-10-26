Справа «Роттердам+»: про підозру повідомлено колишнім та чинним посадовцям НКРЕКП

Українці переплатили понад 20 млрд гривень внаслідок цієї схеми, інформує ZN.ua.

Справа «Роттердам+»: про підозру повідомлено колишнім та чинним посадовцям НКРЕКП

Прокурори САП та детективи НАБУ повідомили про підозру 15 особам, які причетні до запровадження так званої формули «Роттердам+», внаслідок чого споживачі електроенергії протягом 2018 – 2019 років незаконно переплатили понад 20 млрд гривень.

На сьогодні про підозру повідомлено 2 колишнім головам Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП); 6 колишнім та 3 чинним членам НКРЕКП; чинному та колишньому працівникам комісії, а також чинному та колишньому посадовцям групи приватних теплогенеруючих компаній.

За матеріалами: САП / Facebook /

Оксана Лебедина, ZN.ua





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