Прокуратура начала расследование массированного ракетного обстрела Одессы и области

РФ нарушила законы и обычаи войны, ударив по гражданским объектам.

Прокуратура начала расследование массированного ракетного обстрела Одессы и области
Фото: t.me/Bratchuk_Sergey

Органы прокуратуры Одесской области начали расследование по факту обстрелов населенных пунктов области, в результате чего были повреждены гражданские объекты и жилые дома. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Следователи установили, что "7 мая роSSийские военные нанесли ракетные удары по объектам гражданской и критической инфраструктуры в Киевском и Малиновском районах Одессы, в результате чего эти объекты (предприятие по изготовлению мебели и аэропорт) получили существенные разрушения. Также взрывная волна повредила 252 квартиры мирных жителей в жилом доме рядом с предприятием. Как отметили коммунальщики, в этих помещениях выбиты стекла: на временный ремонт они потратили 1800 квадратных метров пленки".

Также в прокуратуре отметили, что в ночь на 8 мая вооруженные силы РФ осуществили ракетные обстрелы объектов инфраструктуры в Болградском и Одесском районах. На Болградщине значительные повреждения были нанесены критической инфраструктуре, часть населенных пунктов остались без света и воды. Жертв и пострадавших в результате этого удара нет.

В результате обстрела Одесского района трое мирных жителей попали в больницу.

"Повреждения получили частные дома и имущество людей: выбиты окна, двери, разрушены фасады зданий и автомобили", - говорится в сообщении прокуратуры.

В прокуратуре обращают внимание на то, что Россией были нарушены законы и обычаи войны, поскольку наносились удары не по военным, а по гражданским объектам.

Одесса 8 мая подверглась очередным ракетным обстрелам со стороны РоSSии. Представитель главы Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что в результате обстрелов пострадали три человека.

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