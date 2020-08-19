В Минск прибыл самолет ФСБ РоSSии, - СМИ

Вероятно, это самолет, предназначенный для выездных визитов первых лиц РФ.

В Минск прибыл самолет ФСБ РоSSии, - СМИ
Фото: belnovosti.by

Во вторник вечером, 18 августа, около 20:00 в Минске приземлился самолет, принадлежащий Федеральной службе безопасности РоSSии.

Об этом сообщает белорусский телеграм-ресурс Nexta Live.

Предполагается, что этот самолет предназначен для выполнения определенных функций во время визитов первых лиц РФ.

"Несколько минут назад в Минске приземлился Ту-214ПУ (серийный номер 523, регистрационный номер RA-64523), принадлежащий ФСБ РФ.

Вероятно, это самолет спецсвязи, предназначенный для полета по кругу вокруг определенных точек во время выездных визитов первых лиц РФ", - говорится в сообщении.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко во время телефонного разговора с Владимиром Путиным договорился с ним, что РоSSия "по первому запросу" предоставит Беларуси "всестороннюю помощь в обеспечении безопасности в случае внешних военных угроз".

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