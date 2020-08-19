Глава ГУР Минобороны назвал фейком версию о спецоперации СБУ с роSSийскими боевиками "Вагнера"

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал спецоперацией роSSийских спецслужб информацию о том, что СБУ якобы готовила задержание роSSийских боевиков ЧВК "Вагнер" на территории Украины, которое сорвалось после совещания в Офисе президента.

Об этом он сообщил в интервью "Укринформу".

"Достаточное количество фактов свидетельствуют о том, что это спецоперация роSSийских спецслужб. Во-первых, десятки людей с опытом боевых действий в гибридных конфликтах в разных странах, в том числе на Донбассе, появились в столице Беларуси прямо накануне судьбоносных президентских выборов.

Во-вторых, только несведущий человек может поверить в сказку, будто этих «наивных» боевиков могли обманом затянуть в Минск.

Все эти так называемые «частные» военные компании работают в прямом подчинении роSSийских силовых структур и никогда не действуют без их разрешения или координации. Даже если выполняют «частные» заказы", - заявил Буданов.

Он добавил, что роSSийское издание "Комсомольская правда" 6 августа опубликовало подробную фейковую версию о том, что СБУ якобы причастна к появлению "вагнеровцев" в Минске.

"Параллельно эту версию стали поддерживать в украинском публичном пространстве некоторые политологи и социальные сети, которые можно уверенно называть пророSSийскими", - добавил глава ГУР.

Напомним, что 17 августа появилась информация о том, что спецоперация СБУ по задержанию в Киеве бойцов, воевавших против Украины на Донбассе, не удалась якобы после совещания в Офисе президента.

О срыве операции сообщил агент НАБУ Евгений Шевченко. Впоследствии со ссылкой на собственные источники об этом заявил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его словам, ГУР Минобороны, СБУ и департамент по военным преступлениям Офиса генпрокурора больше года назад начали операцию по розыску и задержанию террористов. В составе группы, которую планировалось задержать, были люди, вероятно причастные к сбиванию Boeing рейса МН-17, Ил-76 под Луганским аэропортом, АН-26 около Луганска. Спецслужба якобы завербовала наемников, предложив им «работу» от имени роSSийской ПВК МАР по охране нефтяных вышек в Венесуэле.