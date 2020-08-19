Тихановская призвала Европу не признавать выборы в Беларуси

Главная оппонентка Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская обратилась с призывом к европейским лидерам не признавать итоги президентских выборов, состоявшихся в стране 9 августа.

Об этом она заявила в видеообращении на YouTube.

"Я призываю вас не признавать результаты сфальсифицированных выборов", - сказала она по-английски.

Тихановская подчеркнула, что она инициировала создание Национального координационного совета Беларуси, который "возглавит процесс мирной передачи власти через диалог".

По словам оппонентки Лукашенко, "совет немедленно инициирует проведение новых честных и демократических президентских выборов под международным наблюдением". Тихановская также призвала лидеров стран Европы "уважать принципы международного права, суверенитет Беларуси и выбор белорусского народа".

О создании Координационного совета для трансфера власти в Беларуси Тихановская объявила 14 августа. В него вошли представители гражданского общества, известные белорусы, в частности нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Сама Тихановская до сих пор находится в Литве.

Лукашенко назвал координационный совет оппозиции попыткой захвата власти и пригрозил оппозиции "всеми вытекающими последствиями".

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. По официальным данным ЦИК, президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, его главная конкурентка Светлана Тихановская - 10,1%. С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты. Массовые акции жестоко разгоняли правоохранители. Три человека погибли. Сотни получили ранения, почти 7000 были задержаны.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что страна не признает результатов президентских выборов в Республике Беларусь . С аналогичным заявлением выступили депутаты Европарламента и назвали Лукашенко персоной нон грата.

Не признают официальных результатов президентских выборов в Беларуси Канада и Литва.