Парламентские выборы во Франции, Макрон рискует потерять большинство — The Economist

Пять лет назад в Национальное собрание Франции хлынула волна политических дебютантов. Учитель из Страсбурга, предприниматель из Лиона, фермер из Бретани, пожарный из западной Франции, все они и многие другие получили места в центристской партии Эммануэля Макрона, которая тогда называлась "La R?publique en Marche". Вместе с союзниками партия заняла 60% нижней палаты парламента, ознаменовав массовую чистку, понизившую средний возраст депутатов и заполнившую ассамблею женщинами, пишет The Economist .

Однако сегодня партия Макрона сталкивается с мятежом у избирательных урн, который может лишить переизбранного президента его большинства и положить конец любым дальнейшим планам реформ. 12 и 19 июня избиратели проголосуют за новый парламент.

На национальном уровне опросы показали, что центристский альянс Макрона "Ensemble", стоит в один ряд с новой леворадикальной группой Жана-Люка Меланшона, в которую входят социалисты, коммунисты и зеленые. В рамках двухэтапной системы голосования партия которая будет «первой прошедшей» в парламент будет иметь самое крупное представительство, и скорее всего, альянс Макрона останется самым крупным.

Похоже, что союз социалистов и зеленых "NUPES" заменит правоцентристских республиканцев в качестве основной оппозиции, получив как минимум в три раза больше мест, чем эта партия и Национальное объединение Марин Ле Пен. Меланшон вряд ли получит большинство. Но опросы общественного мнения показывают, что Макрон может потерять свое большинство, если ему не хватит от 14 до 39 мест в парламенте.

Поглотив умеренных левых, 70-летний Меланшон, который восхищается венесуэльским Уго Чавесом и хочет, чтобы Франция вышла из НАТО, создал мощное левое движение, добившееся необычайного единства. Он нравится, в частности, людям которые выступают за экологические изменения, горожанам и молодежи: его поддерживают 44% людей в возрасте от 18 до 24 лет. На этот раз Меланшон выставляет самых смелых новичков, включая пекаря с востока Франции и горничную под Парижем. Также, он ловко развязал дебаты вокруг роли в которой он видит себя — премьер-министра.

Почувствовав эту угрозу, Макрон в прошлом месяце назначил своим новым премьер-министром Элизабет Борн, инженера и государственного служащего, которая построила свою карьеру, работая на социалистических политиков. Сама ее кандидатура получит мало голосов левых, но это знаменует собой сдвиг после двух предыдущих премьер-министров Макрона, каждый из которых был правоцентристом. Борн пообещала внедрить «продовольственные чеки» для людей с низким доходом и другие меры по защите французов от инфляции. Макрон позаимствовал основную идею Меланшона о «зеленом планировании» для поддержки политики. Макрон также назначил своим новым министром образования Папа Ндиайе, историка, который много писал о расах и дискриминации.

Много сделано, многое еще предстоит сделать

Согласно французской конституции, Макрон обладает широкими полномочиями, включая право принимать законы с минимальным парламентским контролем и назначать премьер-министра. Но в политическом плане ему по-прежнему нужно рабочее большинство, чтобы завершить то, что он начал в свой первый срок. Это включает в себя реформу пенсионной системы, которая повысит пенсионный возраст с 62 лет до 64 или 65 лет. Другими словами, на карту парламентского голосования поставлен вопрос о том, сможет ли Макрон продолжать свою деятельность в качестве экономического реформатора и модернизатора французского социального гособеспечения.

Ответ будет твердым "нет", если Меланшон преподнесет сюрприз и получит большинство голосов. Макрон уже намекнул, что откажется назначить его премьер-министром. Но ему было бы чрезвычайно трудно не сделать этого — так же, как Жак Шираку, который, назначил социалиста Лионеля Жоспена после того, как потерял свое большинство в 1997 году.

Меланшон обещает, среди прочего, снизить пенсионный возраст до 60 лет, отменить либерализирующие реформы на рынке труда, восстановить налог на богатство и увеличить чистую минимальную заработную плату на 15% до 1500 евро (1600 долларов) в месяц. Двое из его кандидатов в Париже пригласили Джереми Корбина, бывшего британского радикального лидера лейбористов, провести с ними предвыборную кампанию.

Тем не менее есть вероятность, что Макрон либо удержит ветхое большинство, что позволит ему продолжать свою политику, либо потеряет его, что чревато проблемами. Затем президенту нужно будет либо собрать голосующее большинство с несоюзными депутатами, либо искать формальную коалицию. Тем не менее, сокрушив основные партии своим центристским блоком, Макрон оказывается один против крайностей, и у него мало вариантов; правоцентристские республиканцы мало заинтересованы в том, чтобы помочь ему.

Кампания не вызвала энтузиазма. «Люди думают, что законодательные органы — это просто голосование за утверждение, чтобы дать президенту большинство, что не очень мотивирует», — говорит Матье Галлар Ipsos, социолог. Действительно, сохраняя сдержанность в предвыборной кампании, Макрон, возможно, надеялся сделать голосование естественным продолжением результатов президентских выборов. Тем не менее таким результатом до сих пор было скорее чувство дрейфа. Это позволило Меланшону установить повестку дня и информационно доминировать в важных событиях, таких как фиаско с полицией на недавнем футбольном финале Лиги Чемпионов.