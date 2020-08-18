Подозреваемый по делу Гандзюк Левин прибыл в суд полуобнаженным и заявил, что его били (обновлено)

По его словам, к нему применили силу, чтобы доставить на заседание.

В Днепровском райсуде Киева 18 августа началось первое, подготовительное заседание по вынесению приговора подозреваемым в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, приведшего к ее смерти.

Оба подозреваемых - глава Херсонской ОГА Владислав Мангер и помощник-консультант депутата этой ОГА Алексей Левин - находятся в зале суда. При этом Левин полуобнажен. Фото из зала опубликовал в Facebook адвокат Маси Найем.

Фото: facebook/Masi Nayyem

В комментарии LB.ua Маси Найем сообщил, что Левин заявляет, будто бы к нему применяли физическую силу, потому что он отказывался идти на заседание. Отказывался он якобы из-за того, что его заставляли дать показания относительно Мангера.

"Он не может толком объяснить, почему он в таком виде. Обосновывает это тем, что его били. Только как это связано с тем, что он без одежды - непонятно. Спросили у начальника конвоя, били ли его, - подтвердил, что никто не бил. Он должен был быть доставленным в суд, но отказывался одеваться и, по сути, находится теперь в таком виде. При этом конвой говорит, что здесь у него есть одежда, из его камеры. На это подсудимый ответил, что это не его одежда и он отказывается одеваться", - пояснил адвокат.

Левин также заявил судье, что у него болит зуб. В зал суда приехала скорая помощь.

Адвокат Маси Найем также отметил, что перед заседанием Левина в зал суда буквально занесли - его держали за руки и за ноги.

"Этот человек просто не хотел идти. Такая у него позиция", - сообщил Найем.

Сам Левин, обращаясь к судье, заявил, что над ним чуть ли не ежедневно издеваются.

"С 31 числа через день надо мной издеваются, ваша честь, с одной целью, чтобы я до сегодняшнего суда дал показания о Мангере. Если я не дам показания, то сегодня прокурор будет ходатайствовать под видом безопасности держать меня в изоляторе временного содержания СБУ (сокращенно ИВС, - Ред.). ИВС, ваша честь, это там, где нет медицины, ничего. Меня там бьют, сегодня меня тянули - тоже избили", - заявил подсудимый.

Напомним, что 31 июля 2018 года в Херсоне облили концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. 4 ноября она умерла.

По версии следствия, Мангера подозревают в том, что он по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, приведших к ее смерти. Мангера и Левина подозревают в преступлениях по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса.

Отмечалось, что Мангер подвергался критике со стороны активистки Гандзюк и, по мнению следствия, именно он заказал нападение на нее.

"Левин должен был искать исполнителей... и предложил Сергею Торбину за деньги организовать и осуществить нападение на Гандзюк с целью запугивания. За преступление - облить девушку кислотой - пообещали вознаграждение от 2500 до 3000 долларов. Сергей Торбин, участник Украинской добровольческой армии, согласился, получил 500 долларов задатка и привлек еще 4 участников Украинской добровольческой армии", - сообщили на брифинге в день завершения досудебного следствия.

Гандзюк неоднократно оказывала волонтерскую помощь членам УДА, поэтому Торбин, чтобы мотивировать к нападению, умышленно ввел в заблуждение членов УДА о ее якобы пророSSийской позиции.

Нападавший на Гандзюк, Николай Грабчук, вылил кислоту на активистку, при этом обжегся сам, после чего скрылся с места преступления и отправился в Олешки.

Вячеслав Вишневский, который навел на жертву, получил сообщение от нападавшего, что тот прибыл в Олешки, и сам отправился туда.

Виктор Горбунов покупал кислоту, мобильные телефоны для конспирации. Левин заплатил оставшиеся деньги за нападение.

Пять фигурантов дела Гандзюк уже получили судебные приговоры. Сергея Торбина приговорили к 6,5 годам лишения свободы. Никиту Грабчука - к 6 годам, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского - к 4 годам, Виктору Горбунову объявили приговор в виде 3 лет.

16 июня 2020 года Мангера задержали в Херсоне и под конвоем привезли в Киев во исполнение решения Печерского районного суда Киева . Мангер просил освободить его из-под стражи и отмечал причастность к убийству генерала СБУ Даниила Доценко, который отказался от прохождения полиграфа.

Алексея Левина в конце января 2020-го задержали в Болгарии, где он проживал в последнее время вместе со своей соотечественницей. 27 января болгарский суд арестовал Левина на 40 суток. После чего Зеленский обсудил с премьером Болгарии его экстрадицию.

Позже заместитель генпрокурора Виктор Трепак заявил, что определенные лица не хотят экстрадиции в Украину Алексея Левина. По его информации, эти же лица уже обеспечили Левина необходимой защитой.

22 февраля суд в Болгарии разрешил экстрадицию Левина.

28 июля Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении главы Херсонского областного совета Владислава Мангера и экс-помощника депутата Херсонского облсовета Алексея Левина за организацию нападения на активистку Екатерину Гандзюк.