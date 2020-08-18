Правительства Украины и Израиля призвали паломников воздержаться от посещения Умани на праздник Рош ха-Шана

Вчера мэр Умани начал протест на Банковой с требованием запретить хасидам паломничество в этом году

Правительства Украины и Израиля призвали паломников воздержаться от посещения Умани на праздник Рош ха-Шана
Фото: Lb.ua

Правительства Украины и Израиля приняли совместное заявление относительно паломничества хасидов в г. Умань Черкасской области по случаю празднования Рош ха-Шана.

Документ обнародовала пресс-служба Кабинета Министров.

"По инициативе президента Украины Владимира Зеленского Рош ха-Шана приобрел в Украине статуса национального праздника. В то же время в этом году эпидемическая ситуация в Украине и Израиле, как и во всем мире, к сожалению, не позволяет традиционно отметить этот праздник. Руководствуясь рекомендациями и предостережениями министерств здравоохранения Украины и Израиля, настоятельно призываем всех паломников, которые планируют принять участие в нынешних праздничных мероприятиях по случаю Рош ха-Шана в Украине, воздержаться от посещения города Умани из-за угрожающей эпидемической ситуации", - говорится в совместном украинско-израильском правительственном заявлении.

В то же время для тех, кто все-таки решит посетить Умань, в правительствах подчеркивают, что карантин в Украине распространяется на все публичные мероприятия и должен строго соблюдаться.

"Надеемся на понимание и искренне верим, что в следующем году нам удастся вместе отпраздновать Рош ха-Шана и другие праздники без каких-либо ограничений", - говорится в заявлении.

Напомним, 15 августа городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко призвал центральную власть не допустить приезда хасидов в Умань, так как это может ухудшить эпидситуацию в стране. Мэр призвал вмешаться в ситуацию президента Владимира Зеленского.

17 августа глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что правительство поддержало решение об ограничении на посещение иностранцами Умани на праздник Рош ха-Шана в этом году.

18 августа мэр Умани начал протест под Офисом президента, требуя запретить приезд в город хасидов.

В начале осени паломники-хасиды традиционно посещают Умань для празднования иудейского Нового года - Рош ха-Шана. В городе расположена могила духовного лидера хасидов Нахмана. В прошлом году в торжествах приняли участие 30 тысяч паломников.

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