СБУ задержала игиловца в Житомире
К задержанному применена мера пресечения в виде экстрадиционного ареста.
Служба безопасности Украины задержала в Житомире участника международной террористической организации "Исламское государство", находившегося в международном розыске по линии Интерпола.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
"Согласно полученным спецслужбой данным, житель одной из стран Центральной Азии прибыл на территорию нашего государства для избежания уголовной ответственности. Находясь в Житомире, иностранец пытался легализоваться через получение вида на жительство", - говорится в сообщении.
К задержанному применена мера пресечения в виде экстрадиционного ареста.
Операция по его розыску и задержанию проводилась совместно с Управлением Службы безопасности в Житомирской области с привлечением Нацполиции и прокуратуры.
Напомним, в мае Украина экстрадировала в Грузию одного из ключевых руководителей террористической группировки "Исламское государство" Цезаря Тохосашвили, которого разыскивал Интерпол.
ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта) - непризнанное мусульманское террористическое государство и международная террористическая группа.