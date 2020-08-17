СБУ задержала игиловца в Житомире

К задержанному применена мера пресечения в виде экстрадиционного ареста.

Служба безопасности Украины задержала в Житомире участника международной террористической организации "Исламское государство", находившегося в международном розыске по линии Интерпола.

Об этом сообщается на сайте СБУ .

"Согласно полученным спецслужбой данным, житель одной из стран Центральной Азии прибыл на территорию нашего государства для избежания уголовной ответственности. Находясь в Житомире, иностранец пытался легализоваться через получение вида на жительство", - говорится в сообщении.

К задержанному применена мера пресечения в виде экстрадиционного ареста.

Операция по его розыску и задержанию проводилась совместно с Управлением Службы безопасности в Житомирской области с привлечением Нацполиции и прокуратуры.

Напомним, в мае Украина экстрадировала в Грузию одного из ключевых руководителей террористической группировки "Исламское государство" Цезаря Тохосашвили, которого разыскивал Интерпол.

ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта) - непризнанное мусульманское террористическое государство и международная террористическая группа.