СБУ задержала игиловца в Житомире

К задержанному применена мера пресечения в виде экстрадиционного ареста.

Служба безопасности Украины задержала в Житомире участника международной террористической организации "Исламское государство", находившегося в международном розыске по линии Интерпола.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Согласно полученным спецслужбой данным, житель одной из стран Центральной Азии прибыл на территорию нашего государства для избежания уголовной ответственности. Находясь в Житомире, иностранец пытался легализоваться через получение вида на жительство", - говорится в сообщении.

К задержанному применена мера пресечения в виде экстрадиционного ареста.

Операция по его розыску и задержанию проводилась совместно с Управлением Службы безопасности в Житомирской области с привлечением Нацполиции и прокуратуры.

Напомним, в мае Украина экстрадировала в Грузию одного из ключевых руководителей террористической группировки "Исламское государство" Цезаря Тохосашвили, которого разыскивал Интерпол.

ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта) - непризнанное мусульманское террористическое государство и международная террористическая группа.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Пискун: "Генпрокурор должен знать, что такое труп, как он расчленяется, как режется, куда складывается"Пискун: "Генпрокурор должен знать, что такое труп, как он расчленяется, как режется, куда складывается"
Премьер Беларуси выехал к работникам Минского тракторного завода и МАЗ, устроившим забастовкуПремьер Беларуси выехал к работникам Минского тракторного завода и МАЗ, устроившим забастовку
Скандально известный Вадим Титушко стал вице-президентомСкандально известный Вадим Титушко стал вице-президентом
ОАСК вернул в Офис генпрокурора "оставленные на стуле" подозрения главе суда Вовку и еще четырем судьямОАСК вернул в Офис генпрокурора "оставленные на стуле" подозрения главе суда Вовку и еще четырем судьям
США передали украинским пограничникам, таможенникам и полицейским средства индивидуальной защиты от COVID-19 на $250 тыс.США передали украинским пограничникам, таможенникам и полицейским средства индивидуальной защиты от COVID-19 на $250 тыс.
Блок рекламы


Похожие новости
В Минске милиция задержала нескольких участников марша "За свободу"В Минске милиция задержала нескольких участников марша "За свободу"
СБУ задержала боевика "ЛНР", который обстреливал позиции украинских военныхСБУ задержала боевика "ЛНР", который обстреливал позиции украинских военных
Под посольством Беларуси произошла потасовка, полиция задержала Александра Кольченко (обновлено)Под посольством Беларуси произошла потасовка, полиция задержала Александра Кольченко (обновлено)
СБУ задержала боевика, который участвовал в боях в районе Донецкого аэропортаСБУ задержала боевика, который участвовал в боях в районе Донецкого аэропорта
СБУ задержала в Киеве внештатного представителя спецслужб РФ (видео)СБУ задержала в Киеве внештатного представителя спецслужб РФ (видео)
СБУ задержала главу Херсонского облсовета Мангера, его везут в судСБУ задержала главу Херсонского облсовета Мангера, его везут в суд
ФСБ в Крыму задержала, а потом отпустила под подписку крымского татарина, который проходил свидетелем по делу "Хизб-ут-Тахрир"ФСБ в Крыму задержала, а потом отпустила под подписку крымского татарина, который проходил свидетелем по делу "Хизб-ут-Тахрир"
В оккупированном Крыму ФСБ задержала крымского татарина, который проходил свидетелем по делу "Хизб-ут-Тахрир"В оккупированном Крыму ФСБ задержала крымского татарина, который проходил свидетелем по делу "Хизб-ут-Тахрир"
Контрразведка задержала в Мариуполе боевика из группы БезлераКонтрразведка задержала в Мариуполе боевика из группы Безлера
В США полиция задержала журналистов CNN во время прямого эфира с протестов в МиннеаполисеВ США полиция задержала журналистов CNN во время прямого эфира с протестов в Миннеаполисе
Последние новости
Подгружаем последние новости