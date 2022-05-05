?СБУ задержала в Харькове майора полиции, работавшего на РоSSию с начала войны

Через родственника задержанного, пенсионера ОМОНа из Белгорода, ФСБ дала задержанному задание фиксировать на фото военные и гражданские объекты в Харькове, а также передвижение подразделений ВСУ по территории области.

В Харькове сотрудники контрразведки СБУ задержали майора местного управления полиции, который передавал ФСБ разведданные.

Как сообщили в Службе безопасности, РоSSия завербовала задержанного через его родственника – пенсионера ОМОНа из Белгорода. В ФСБ агенту дали задание фиксировать на фото военные и гражданские объекты в Харькове, а также передвижение подразделений ВСУ по территории области.

"Сотрудники СБУ задокументировали, что за это время злоумышленник успел сфотографировать и передать через "Телеграм" в РоSSию фотоснимки зданий Управления СБУ в Харьковской области, Главного Управления Национальной полиции в Харьковской области, одного из торгово-развлекательных центров в центре Харькова, станции технического обслуживания, где ремонтировалась автомобильная техника военнослужащих, а также фото военной техники на территории Харькова и области», – рассказали в украинской спецслужбе.

Майор передвигался по области на служебном авто со спецталоном. Это позволяло злоумышленнику избегать осмотра на блокпостах.

Задержали вражеского агента на одном из блокпостов возле Харькова. При осмотре автомобиля обнаружили три предмета, похожие на гранаты РГО и Ф-1, а также запалы к гранатам.

"В настоящее время решается вопрос квалификации действий сотрудника полиции по конкретным статьям Уголовного кодекса Украины, сообщения ему о подозрении в совершении преступлений и избрания в отношении него меры пресечения", - сообщили в СБУ .

Напомним, недавно СБУ обезвредила вражеских агентов, которые собирали разведданные о дислокации украинских самолетов.

Бойцы оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины задержали на блокпосту в Чернигове гражданку РоSSии по подозрению в шпионаже.