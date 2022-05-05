СБУ задержала в Харькове майора полиции, работавшего на РоSSию с начала войны

Через родственника задержанного, пенсионера ОМОНа из Белгорода, ФСБ дала задержанному задание фиксировать на фото военные и гражданские объекты в Харькове, а также передвижение подразделений ВСУ по территории области.

?СБУ задержала в Харькове майора полиции, работавшего на РоSSию с начала войны
Фото: пресцентр СБУ

В Харькове сотрудники контрразведки СБУ задержали майора местного управления полиции, который передавал ФСБ разведданные.

Как сообщили в Службе безопасности, РоSSия завербовала задержанного через его родственника – пенсионера ОМОНа из Белгорода. В ФСБ агенту дали задание фиксировать на фото военные и гражданские объекты в Харькове, а также передвижение подразделений ВСУ по территории области.

"Сотрудники СБУ задокументировали, что за это время злоумышленник успел сфотографировать и передать через "Телеграм" в РоSSию фотоснимки зданий Управления СБУ в Харьковской области, Главного Управления Национальной полиции в Харьковской области, одного из торгово-развлекательных центров в центре Харькова, станции технического обслуживания, где ремонтировалась автомобильная техника военнослужащих, а также фото военной техники на территории Харькова и области», – рассказали в украинской спецслужбе.

Майор передвигался по области на служебном авто со спецталоном. Это позволяло злоумышленнику избегать осмотра на блокпостах.

Задержали вражеского агента на одном из блокпостов возле Харькова. При осмотре автомобиля обнаружили три предмета, похожие на гранаты РГО и Ф-1, а также запалы к гранатам.

"В настоящее время решается вопрос квалификации действий сотрудника полиции по конкретным статьям Уголовного кодекса Украины, сообщения ему о подозрении в совершении преступлений и избрания в отношении него меры пресечения", - сообщили в СБУ.

Напомним, недавно СБУ обезвредила вражеских агентов, которые собирали разведданные о дислокации украинских самолетов.

Бойцы оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины задержали на блокпосту в Чернигове гражданку РоSSии по подозрению в шпионаже.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
Беларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходитБеларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходит
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Блок рекламы


Похожие новости
Украине нужен статус кандидата в члены Евросоюза сейчас, в условиях войны – ЗеленскийУкраине нужен статус кандидата в члены Евросоюза сейчас, в условиях войны – Зеленский
Мужчины из Украины смогут выезжать за границу во время войныМужчины из Украины смогут выезжать за границу во время войны
СБУ задержала в Киеве одного из лидеров партии Медведчука "Украинский выбор"СБУ задержала в Киеве одного из лидеров партии Медведчука "Украинский выбор"
Обнародован список роSSийских оккупантов, которых наградили отличиями для ветеранов Второй мировой войныОбнародован список роSSийских оккупантов, которых наградили отличиями для ветеранов Второй мировой войны
С начала войны в Украине погиб 221 ребенокС начала войны в Украине погиб 221 ребенок
РоSSийским захватчикам раздают награды для ветеранов Второй мировой войны — ГУР МинобороныРоSSийским захватчикам раздают награды для ветеранов Второй мировой войны — ГУР Минобороны
Как выглядит завод "Азовсталь" после начала штурма оккупантов: фото со спутникаКак выглядит завод "Азовсталь" после начала штурма оккупантов: фото со спутника
Беларусь начала подготовку к новым военным учениям — британская разведкаБеларусь начала подготовку к новым военным учениям — британская разведка
Запрет на въезд в РоSSию высших чинов Японии, включая премьера, «совершенно неприемлем» - Фумио КисидаЗапрет на въезд в РоSSию высших чинов Японии, включая премьера, «совершенно неприемлем» - Фумио Кисида
С начала роSSийского вторжения в Украину по меньшей мере в шести регионах РФ поджигали военкоматы — BBCС начала роSSийского вторжения в Украину по меньшей мере в шести регионах РФ поджигали военкоматы — BBC
Последние новости
Подгружаем последние новости