СБУ удалось предотвратить проникновение роSSийской агентуры в ряды боевого подразделения ВСУ. Об этом Служба безопасности Украины сообщила в телеграмм .

Отмечается, что в Житомирской области СБУ задержала роSSийского агента, который хотел проникнуть в боевое подразделение ВСУ для разведывательно-подрывной деятельности в пользу врага. Ранее предатель уже помогал захватчикам во время оккупации одного из населенных пунктов.

Также, согласно сообщению СБУ , в Донецкой области задержан житель Краматорского района, которого завербовали оккупанты для сбора разведданных о подразделениях украинских военных.

Кроме того, заочно уведомлено о подозрении одного из командиров Росгвардии, участвовавшего в силовом захвате Запорожской АЭС.

В Луганской области СБУ сообщила о подозрении двум коллаборантам из Беловодского райсуда. Предатели добровольно согласились на назначение в так называемую «прокуратуру» незаконного вооруженного формирования «ЛНР» и способствовали преследованию местных жителей.