СБУ задержала роSSийского агента, который хотел проникнуть в ряды боевого подразделения ВСУ
Предатель планировал заниматься разведывательно-подрывной деятельностью в пользу врага, информирует
СБУ удалось предотвратить проникновение роSSийской агентуры в ряды боевого подразделения ВСУ. Об этом Служба безопасности Украины сообщила в
Отмечается, что в Житомирской области СБУ задержала роSSийского агента, который хотел проникнуть в боевое подразделение ВСУ для разведывательно-подрывной деятельности в пользу врага. Ранее предатель уже помогал захватчикам во время оккупации одного из населенных пунктов.
Также, согласно сообщению СБУ, в Донецкой области задержан житель Краматорского района, которого завербовали оккупанты для сбора разведданных о подразделениях украинских военных.
Кроме того, заочно уведомлено о подозрении одного из командиров Росгвардии, участвовавшего в силовом захвате Запорожской АЭС.
В Луганской области СБУ сообщила о подозрении двум коллаборантам из Беловодского райсуда. Предатели добровольно согласились на назначение в так называемую «прокуратуру» незаконного вооруженного формирования «ЛНР» и способствовали преследованию местных жителей.
«В Киеве в суд направлен обвинительный акт в отношении должностного лица одной из столичных больниц, которого СБУ уличила на сотрудничестве с оккупантами», - говорится в сообщении.