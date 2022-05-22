СБУ задержала роSSийского агента, который хотел проникнуть в ряды боевого подразделения ВСУ

Предатель планировал заниматься разведывательно-подрывной деятельностью в пользу врага, информирует ZN.ua.

СБУ задержала роSSийского агента, который хотел проникнуть в ряды боевого подразделения ВСУ
© СБУ

СБУ удалось предотвратить проникновение роSSийской агентуры в ряды боевого подразделения ВСУ. Об этом Служба безопасности Украины сообщила в телеграмм.

Отмечается, что в Житомирской области СБУ задержала роSSийского агента, который хотел проникнуть в боевое подразделение ВСУ для разведывательно-подрывной деятельности в пользу врага. Ранее предатель уже помогал захватчикам во время оккупации одного из населенных пунктов.

Также, согласно сообщению СБУ, в Донецкой области задержан житель Краматорского района, которого завербовали оккупанты для сбора разведданных о подразделениях украинских военных.

Кроме того, заочно уведомлено о подозрении одного из командиров Росгвардии, участвовавшего в силовом захвате Запорожской АЭС.

В Луганской области СБУ сообщила о подозрении двум коллаборантам из Беловодского райсуда. Предатели добровольно согласились на назначение в так называемую «прокуратуру» незаконного вооруженного формирования «ЛНР» и способствовали преследованию местных жителей.

«В Киеве в суд направлен обвинительный акт в отношении должностного лица одной из столичных больниц, которого СБУ уличила на сотрудничестве с оккупантами», - говорится в сообщении.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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