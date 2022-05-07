СБУ задержала помощника херсонского коллаборанта Стремоусова, его обвиняют в госизмене

Задержали на одном из блокпостов на выезде из Херсона.

СБУ задержала бывшего директора "Херсонкоммунтранссервиса" Павла Ткаченко. Его обвиняют в государственной измене.

Об этом написал в Телеграм журналист Константин Рыженко.

"На одном из блокпостов на выезде из Херсона сотрудники СБУ задержали Ткаченко. Его называют "соратником Стремоусова" и близким другом Валерия Кулешова (коллаборанты в Херсоне – ред.). Задержание произошло еще на прошлой неделе, но его держали в секрете. Ткаченко – бывший сотрудник СБУ . До этого работал в ГСЧС", - написал Рыженко.

По его словам, подозрение Ткаченко получил по статье 111 УК "Государственная измена".

Отметим, что Стремоусова роSSийские СМИ называют "заместителем главы военно-гражданской администрации" региона.

Напомним, что Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение так называемому руководителю Херсонской городской администрации, "назначенному" оккупантами. Речь идет об Александре Кобце.

Подозрение объявлено также провозглашенному оккупантами "руководителю областной администрации" Владимиру Сальдо.