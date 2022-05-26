В Киеве контрразведка задержала сына экс-депутата

В Киеве контрразведка задержала сына экс-депутата
© Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины сообщила о задержании контрразведкой в Киеве сына бывшего народного депутата, который в соцсетях активно оправдывал роSSийскую агрессию против Украины.

«Проживая у правительственных учреждений в центре столицы, он распространял в соцсетях контент, оправдывая агрессию РФ», - сообщили в СБУ.

Сам молодой человек впоследствии пытался бежать за границу.

Как пишет в свою очередь «Украинская правда», речь идет о сыне бывшего депутата Дмитрия Витвицкого, которому предъявлены обвинения по статье «Пропаганда войны».


Ирина Знась, ZN.ua

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