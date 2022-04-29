СБУ задержала оккупантов, пытавшихся захватить Южноукраинскую АЭС

О подозрении в госизмене объявлено так называемым "председателям" Херсонской областной и городской администраций, которых "назначила" РФ.

СБУ задержала оккупантов, пытавшихся захватить Южноукраинскую АЭС
Фото: СБУ

СБУ задержала роSSийских военных, которые пытались захватить Южноукраинскую АЭС, и бывшую помощницу главы ДНР, террориста Александра Захарченко.

Так, по материалам Службы безопасности объявлено о подозрении в госизмене двум лицам, которых роSSийские войска назначили так называемыми "председателями" Херсонской областной и городской администраций во временно оккупированном Херсоне.

В Днепропетровской области СБУ задержала помощницу главарей ДНР, которая отвечала за их медийную раскрутку и готовила постановочные сюжеты для росСМИ.

В Николаевской области сотрудники задержали трех роSSийских военных, которые скрывались в заброшенных зданиях вблизи Вознесенска. Они входили в группировку, которая пыталась захватить Южноукраинскую АЭС.

В Луганской области на государственной измене и содействии агрессору разоблачен глава суда во временно оккупированном Новоайдарске.

В Киевской области установлены лица еще ряда оккупантов из 15-й бригады центрального военного округа РоSSии, которые совершали зверства в Богдановке.

Напомним, Донецкая прокуратура сообщила о подозрении в госизмене псевдозаместительнице "председателя" Мариуполя.

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