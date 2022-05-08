В Берлине полиция задержала мужчину за использование украинских флажков — Bild

Полиция Берлина задержала мужчину, который использовал украинские флажки во время празднования 77-летия завершения Второй мировой войны. Об инциденте сообщает издание Bild .

Согласно информации источника, эпизод произошел на мемориале в Тиргартене, где одновременно проходили украинский и роSSийский митинги. Мужчину задержали за то, что он раздавал людям бумажные украинские флажки.

«То есть, если пророSSийские демонстранты могут чувствовать себя спровоцированными украинскими флагами, то ими нельзя размахивать…Таким образом запрещена солидарность с борющейся за свободу атакованной страной, а ее символы приравниваются к символике роSSийских разжигателей войны», - подытожили журналисты Bild.

Кроме того, берлинская полиция заставила нескольких людей свернуть 25-метровое украинское знамя, которое они развернули на площади в Тиргартене.