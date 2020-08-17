Виктор Ляшко озвучил повод "серьезно задуматься" о переносе местных выборов

Выборы могут не состояться, если половина страны окажется в красной карантинной зоне.

Виктор Ляшко озвучил повод "серьезно задуматься" о переносе местных выборов
Фото: facebook/Міністерство охорони здоров'я України

Местные выборы, запланированные на 25 октября, могут перенести, если половина территории Украины окажется в красной карантинной зоне.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире Україна 24.

"Если 50% территории будет в "красной" зоне, то это будет поводом для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов", - заявил главный санитарный врач.

Ляшко объяснил, что Украина ориентируется на Польшу, которая перенесла выборы президента из-за пандемии COVID-19.

"Их четкие рекомендации показали, что соблюдение санитарных норм не влияет на увеличение случаев коронавируса", - подчеркнул Ляшко.

На вопрос, рассматривается ли в Минздраве хотя бы гипотетически вопрос переноса выборов из-за пандемии, ведь на октябрь прогнозируется вторая волна коронавируса, Ляшко ответил, что это станет понятным в начале или даже в середине октября.

"Обычно октябрь - это месяц начала сезона заболеваний гриппом и ОРВИ. Но год от года по-разному начинается - будет ли это октябрь или ноябрь, к сожалению, мы четко прогнозировать не будем. Все будет видно в начале октября, в середине октября" , - сказал чиновник.

Напомним, что Верховная Рада назначила местные выборы на 25 октября.

12 августа Кабмин обновил критерии определения карантинных зон. Теперь уровень опасности будет определяться по трем критериям вместо четырех, как было раньше.

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на заседании 13 августа к красной зоне отнесла восемь административно-территориальных единиц: Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области; г. Самбор - Львовской; г. Беляевку - Одесской; г. Дубно, Костопольский и Ровенский районы - Ровенской и Кицманский район Черновицкой области.

"Красная" зона предполагает наиболее жесткие карантинные ограничения. В частности, запрещается работа общественного транспорта; посещение учреждений образования; работа ТРЦ, кинотеатров, кафе и ресторанов. Кроме того, в таком регионе действуют ограничения других карантинных зон - масочный режим в общественных местах, запрет на работу гостиниц, развлекательных заведений, спортзалов, запрет на плановые госпитализации и посещения органов соцзащиты.

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