ООН зафіксувала, що представники РФ систематично катують і жорстоко поводяться з полоненими українцями

Організація провела особисті розмови з понад сотнею звільнених громадян нашої держави, а також з'ясувала досвід росіян, інформує ZN.ua.

ООН зафіксувала, що представники РФ систематично катують і жорстоко поводяться з полоненими українцями
Фото ілюстративне
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Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини підтвердило широке й систематичне застосування російськими військовими жорстокого поводження й тортур щодо українських військовополонених. Орган ООН зібрав докази, провівши особисті інтерв’ю з утримуваними як представниками РФ, так і представниками нашої держави. На основі розмов було створено відповідний звіт, опублікований на сайті організації.

Як зазначається, до опитування залучили 159 українців, уже звільнених з ворожого полону, серед яких 139 чоловіків і 20 жінок, і 175 полонених російських чоловіків. На відміну від української сторони, під час проведення дослідження держава-агресор не надала УВКПЛ доступ до утримуваних в місцях інтернування, проігнорувавши кілька запитів.

Таким чином ООН виявила моделі катувань та жорстокого поводження з полоненими в обох сторін. Однак порушення, скоєні росіянами виявилися систематичними. Деякі випадки жорстокого поводження з боку українських бійців щодо громадян РФ було переважно задокументовано під час захоплення й перевезення, також відзначено рідкісні випадки тортур і жорстокого поводження на подальших етапах.

Зокрема, організація зафіксувала “серйозні порушення міжнародного гуманітарного права і грубі порушення прав людини” під час захоплення загарбниками в полон наших захисників. Йдеться про випадки використання української форми та полонених для проникнення на позиції ЗСУ, убивства під час допиту.

Деякі розповіді в ООН прирівняли до тортур і нелюдського ставлення. Там отримали інформацію про знущання над пораненими українцями та смерті через відмову РФ у наданні належної медичної допомоги.


Максим Царук, ZN.ua





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