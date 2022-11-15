ООН зафіксувала, що представники РФ систематично катують і жорстоко поводяться з полоненими українцями

Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини підтвердило широке й систематичне застосування російськими військовими жорстокого поводження й тортур щодо українських військовополонених. Орган ООН зібрав докази, провівши особисті інтерв’ю з утримуваними як представниками РФ , так і представниками нашої держави. На основі розмов було створено відповідний звіт, опублікований на сайті організації.

Як зазначається, до опитування залучили 159 українців, уже звільнених з ворожого полону, серед яких 139 чоловіків і 20 жінок, і 175 полонених російських чоловіків. На відміну від української сторони, під час проведення дослідження держава-агресор не надала УВКПЛ доступ до утримуваних в місцях інтернування, проігнорувавши кілька запитів.

Таким чином ООН виявила моделі катувань та жорстокого поводження з полоненими в обох сторін. Однак порушення, скоєні росіянами виявилися систематичними. Деякі випадки жорстокого поводження з боку українських бійців щодо громадян РФ було переважно задокументовано під час захоплення й перевезення, також відзначено рідкісні випадки тортур і жорстокого поводження на подальших етапах.

Зокрема, організація зафіксувала “серйозні порушення міжнародного гуманітарного права і грубі порушення прав людини” під час захоплення загарбниками в полон наших захисників. Йдеться про випадки використання української форми та полонених для проникнення на позиції ЗСУ, убивства під час допиту.