В центре Киева провели марш солидарности с белоруссами

Активисты возмущены репрессиями против мирных демонстрантов в Беларуси.

Фото: LB.ua

В центре Киева состоялся автопробег и марш солидарности с белоруссами, которые протестуют против результатов президентских выборов. Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Люди собрались на Михайловской площади и прошли по улице Хмельницкого до посольства Беларуси.

Участники акции скандировали: "Живе Білорусь", несли бело-красно-белые флаги. На плакатах написано: "Нет - значит нет, Саша", "Скоро твой конец", "Ровные дороги не стоят человеческих жизней".

Активисты выступили за освобождение политзаключенных в Беларуси, требовали остановить репрессии против мирных демонстрантов и провести новые выборы.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Напомним, в воскресенье в Минске возле Стелы в парке Победы проходит многотысячный марш "За свободу". Люди требуют отставки Лукашенко с поста президента. Одновременно провластный митинг провели на площади Независимости. На нем с эмоциональной речью выступил Лукашенко.