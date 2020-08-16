Лукашенко второй раз за два дня созвонился с Путиным

В Кремле еще раз подтвердили, что готовы "содействовать в разрешении проблем".

Президент Беларуси Александр Лукашенко второй раз за два дня позвонил лидеру РФ Владимиру Путину для обсуждения ситуации, которая сложилась в Беларуси после президентских выборов.

Об этом сообщило издание Белта в воскресенье, 16 августа.

"Главы государств провели основательные консультации по всем вопросам. Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут совместно реагировать в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы белорусского президента.

В Кремле еще раз подтвердили, что готовы "содействовать в разрешении проблем".

"С роSSийской стороны подтверждена готовность предоставить необходимое содействие в разрешении проблем, которые возникли, на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также - в случае необходимости - по линии Организации Договора о коллективной безопасности", - сообщили в Кремле.

Также сказано, что президент РоSSии "высказал свое видение обстановки".

Напомним, Лукашенко и Путин провели телефонный разговор в субботу, 15 августа. Позднее пресс-служба белорусского президента сообщила, что лидеры обсудили "ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь ". Президенты считают, что массовые протесты по поводу результатов президентских выборов "угрожают Союзному государству".

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую - 10,1%. Сразу после закрытия избирательных участков в городах Беларуси начались массовые акции протеста, которые жестоко разгоняли правоохранители.

16 августа на марш "За свободу" в Минске собрались десятки тысяч людей. Они требуют отставки Лукашенко.