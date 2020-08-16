Лукашенко назвал забастовки на предприятиях "ножом в спину" и призвал увольнять тех, кто бастует

Президент Беларуси считает, что его "противники" расшатывают ситуацию.

Лукашенко назвал забастовки на предприятиях "ножом в спину" и призвал увольнять тех, кто бастует
Фото: TUT.BY

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его "противники" расшатывают ситуацию на промышленных предприятиях, а бастующих рабочих нужно увольнять.

Об этом он сказал в эфире телеканала СТВ, передает "Интерфакс-Украина".

"Если будет работать экономика, в сотый раз повторяю: никакие политические распри и игры нам не страшны. Это понимают и наши противники. Поэтому они взялись расшатывать ситуацию в трудовых коллективах", - заявил Лукашенко.

"Еще раз повторяю: никого не уговаривайте. Все понимают, что происходит. Если рабочий человек. который в принципе вне политики, рвется куда-то на площадь что-то демонстрировать, - он не рабочий. Идут - пусть идут. Слушайте, какое у нас чрезмерное количество на МТЗ, МАЗе, БелАЗе - везде. Пусть идут. Но на заводах им после этого места быть не должно", - сказал он.

Лукашенко также заявил, что забастовки на промышленных предприятиях - "нож в спину".

Напомним, в минувшую пятницу по самым крупным белорусским промпредприятиям прокатилась волна протестных митингов, в том числе, на МАЗе, МТЗ, БелАЗе, Беларуськалии, Нафтане, Мозырском НПЗ. Рабочие требуют прекратить насилие в отношении участников уличных акций и выступают в поддержку проведения повторных выборов президента при участии международных наблюдателей.

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. После голосования граждане страны вышли на протестные акции, которые продолжаются до сих пор. Лукашенко, который по версии ЦИК, выиграл выборы с результатом 80% голосов, заявил, что на протесты выходят "люди с уголовным прошлым и безработные", и посоветовал им устроиться на работу. Раньше, комментируя явку на голосование, президент заявил, что выборы прошли "как праздник". Он также назвал митингующих "овцами, которые не знают, что делают", поскольку ими руководят из-за границы.

Официальное количество задержанных во время протестов в Беларуси превысило 6,7 тис. человек. Двое человек погибли.



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