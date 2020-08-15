Скандально известный Вадим Титушко стал вице-президентом

Вадим Титушко, чье имя давно стало в Украине нарицательным, получил высокую должность в мире отечественного спорта. Его назначили вице-президентом Украинской федерации смешанных боевых искусств (ММА) в Киевской области.

Сообщение об этом с поздравлениями новому должностному лицу появилось в Facebook-аккаунте Белоцерковской федерации смешанных единоборств.

"Поздравляем Титушко Вадима Сергеевича с должностью вице-президента UFMMA в Киевской области. Вместе к победам!", - написали по случаю его назначения.

Правда, вскоре эта публикация стала недоступной. Впрочем, вряд ли этот факт смог омрачить радость новоназначенного вице-президента.

Вадим Титушко стал известен всей Украине после событий в мае 2013 года. Тогда он был одним из наиболее активных участников массовой драки с оппозицией. За нападение на журналистов парня тогда приговорили к трем годам лишения свободы. Впрочем, впоследствии этот приговор заменили на два года условного срока.

Фото "сурового" Титушко тогда обошло страницы украинской прессы, а его фамилия стала нарицательным названием уличных боевиков, участвующих в массовых потасовках, в основном заказного характера.

Однако на этом криминальный послужной список Вадима Титушко не закончился. Повторно о нем вспомнили два года назад. В августе 2018 его имя всплыло в связи с разбойным нападением на частный дом в селе Рожны на Киевщине. Тогда Титушко и еще трех его подельников подозревали в этом злодеянии. Вооруженные грабители проникли к людям в дом, связали хозяев, похитили сбережения, хранящиеся в доме, и на автомобиле хозяина удрали из села. Как после этого Вадиму Титушко удалось выйти "сухим из воды", неизвестно. И вот теперь он стал уважаемым человеком "при должности".

Вообще, Украина – удивительная страна, в которой любой хулиган и злодей может взобраться на вершину общественной пирамиды, чего не скажешь о людях, тихо-мирно трудящихся на своих рабочих местах.

К примеру, недавно стало известно, что бывший ивано-франковский студент Дмитрий Романюк, когда-то запустивший яйцом в Януковича, ныне стал одним из топ-менеджеров "Укрзализныци". Да и сам четвертый украинский гарант Виктор Федорович тоже в молодости успел засветиться в томах уголовных производств. Ох, не тем мы все занимаемся, не тем.