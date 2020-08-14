В штабе ООС сообщают об отсутствии боевых потерь на Донбассе в четверг

Обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

В штабе ООС сообщают об отсутствии боевых потерь на Донбассе в четверг
Фото: Олена Максименко

С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции Объединенных сил, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Об этом сообщили в штабе ООС.

"Тем не менее сегодня отмечено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Золотое-5 враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - отметили в штабе.

Вместе с тем сообщается, что 13 августа, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в результате отклонения от маршрута следования, подорвались на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих. Один из них погиб, другой - получил ранения.

"По состоянию на данный момент, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", - добавили в штабе.

Напомним, 10 августа штаб ООС констатировал отсутствие ранений и боевых потерь в рядах ОС за полмесяца режима "тишины".

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