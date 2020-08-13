НБУ продолжают покидать члены старой команды. Директор департамента персонала уволилась

Директор департамента персонала Национального банка Ольга Прохоренко с 11 августа 2020 по собственному желанию завершила работу на должности.

НБУ продолжают покидать члены старой команды. Директор департамента персонала уволилась
Фото: slovoidilo.ua

«Ольга Прохоренко с 11 августа 2020 по собственному желанию завершила работу на должности директора Департамента персонала Национального банка Украины. В связи с этим Национальный банк с 12 августа 2020 объявляет конкурсный отбор для замещения вакантной должности директора Департамента персонала», — говорится в ответе НБУ на запрос «Минфина».

Кто ушел из НБУ

С 7 августа 2020 Сергей Карпенко завершил работу в должности директора Департамента стратегии и развития Национального банка Украины.

С 3 августа 2020 директор Департамента коммуникаций Национального банка Наталия Бондаренко по собственному желанию завершила работу на должности.

31 июля 2020 года Совет НБУ уволил Холода Сергея с должности заместителя председателя Национального банка по собственному желанию.

29 июля 2020 гола стало известно, что из Национального банка уходит Олег Заморский, который с 7 октября 2015 года возглавляетюридический департамент регулятора.

С 23 июля 2020 года Олег Чурий прекратил исполнение полномочий заместителя председателя Национального банка Украины в связи с завершением срока полномочий и увольнением с должности.

1 июля 2020 года Смолий написал и подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Кадровые изменения

Как писал «Минфин», эксперты ожидают поэтапной и максимально мягкой смены правления НБУ в течение длительного времени — 3-10 месяцев.

Очень мало известно о тех, кто сменит нынешнее правление НБУ. Официальной информации на этот счет пока нет, только разговоры. По одной из версий, в правление регулятора пригласят заместителя председателя

Укргазбанка Александра Дубровина. 8 лет назад он уже приходил в Нацбанк в департамент банковского надзора (заместителем директора), и может снова вернуться.

Не исключается появление в НБУ корпоративного заместителя главы Укргазбанка Дениса Чернышова. Сначала ожидалось, что после перехода Шевченко в Национальный банк, он возглавит Укргазбанк. Однако после того, и.о главы Укргазбанка был назначен Андрей Кравец, снова пошли разговоры о возможном появлении Чернышова в центробанке.

Также на рынке допускают появление в Нацбанке казначея Укргазбанка Алексея Ефремова, которого считают сильным валютчиком.

Предполагается, что Кирилл Шевченко будт пытаться забрать в НБУ 3-4 работников Укргазбанка. Но одновременно будет приглашать и специалистов из других украинских банков.

Напомним

16 июля Верховная Рада

утвердила на посту главы Национального банка Кирилла Шевченко, руководителя государственного Укргазбанка.

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