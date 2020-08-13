Тараса Шевченко назначили заместителем министра культуры Украины

Шевченко много лет возглавлял общественную организацию "Центр демократии и верховенства права".

Кабинет министров назначил Тараса Шевченко заместителем министра культуры и информационной политики. Соответствующее распоряжение правительство приняло на заседании 12 августа, сообщает пресс-служба Минкульта.

Фото: mkip.gov.ua

Тарас Шевченко много лет возглавлял общественную организацию "Центр демократии и верховенства права". С 2020 года является председателем Независимого медийного совета, инициатором создания которого он был в 2015-м.

Шевченко также является членом Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при Президенте Украины, членом Совета "Реанимационного Пакета Реформ". Юрист, эксперт по вопросам конституционного права, медийного права, автор и соавтор законопроектов в сфере телерадиовещания, рекламы, свободы слова. Также он является соучредителем движения "ЧЕСТНО", журналистского движения "Стоп цензуре".

Напомним, 15 июля правительство назначило первым заместителем министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева.

17 июня Кабмин принял распоряжение о назначении заместителем министра Лариси Петасюк.