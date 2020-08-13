Тараса Шевченко назначили заместителем министра культуры Украины
Шевченко много лет возглавлял общественную организацию "Центр демократии и верховенства права".
Кабинет министров назначил Тараса Шевченко заместителем министра культуры и информационной политики. Соответствующее распоряжение правительство приняло на заседании 12 августа, сообщает пресс-служба Минкульта.
Шевченко также является членом Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при Президенте Украины, членом Совета "Реанимационного Пакета Реформ". Юрист, эксперт по вопросам конституционного права, медийного права, автор и соавтор законопроектов в сфере телерадиовещания, рекламы, свободы слова. Также он является соучредителем движения "ЧЕСТНО", журналистского движения "Стоп цензуре".
Напомним, 15 июля правительство назначило первым заместителем министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева.
17 июня Кабмин принял распоряжение о назначении заместителем министра Лариси Петасюк.