Офис генпрокурора направил в прокуратуру Беларуси запрос на экстрадицию 28 "вагнеровцев"

Все они подозреваются в участии в террористических "ДНР" и "ЛНР".

Офис генпрокурора направил в Генпрокуратуру Республики Беларусь запросы о выдаче 28 участников вооруженного конфликта на Донбассе, задержанных 29 июля.

Обращение было отправлено 11 августа, сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

"Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Шевченковским районным судом г. Киева подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что указанные лица принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе "ДНР" и "ЛНР".

Вопрос о выдаче запрашиваемых лиц будет решаться компетентными органами Республики Беларусь .

Напомним, что 29 июля белорусскими правоохранительными органами были задержаны 33 человека, некоторые из них были представителями частной военной компании "Вагнер". Среди задержанных есть боевики из "ДНР" и "беркутовцы". Имена большинства из 33 задержанных есть в украинской базе "Миротворец" как имена участников войны на Донбассе.

Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявил, что Украина может потребовать выдачи своих уроженцев, которых задержали в Беларуси вместе с другими боевиками. СБУ подтвердила намерение экстрадировать их. Пресс-секретарь Путина заявил, что РоSSия не признает украинского гражданства задержанных боевиков.

31 июля в ОГП сообщили, что проинформировали компетентные органы Беларуси о намерениях требовать экстрадиции задержанных на ее территории участников вооруженного конфликта на востоке Украины.