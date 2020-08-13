Офис генпрокурора направил в прокуратуру Беларуси запрос на экстрадицию 28 "вагнеровцев"

Все они подозреваются в участии в террористических "ДНР" и "ЛНР".

Офис генпрокурора направил в прокуратуру Беларуси запрос на экстрадицию 28 "вагнеровцев"
Фото: 5.ua

Офис генпрокурора направил в Генпрокуратуру Республики Беларусь запросы о выдаче 28 участников вооруженного конфликта на Донбассе, задержанных 29 июля.

Обращение было отправлено 11 августа, сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

"Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Шевченковским районным судом г. Киева подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что указанные лица принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе "ДНР" и "ЛНР".

Вопрос о выдаче запрашиваемых лиц будет решаться компетентными органами Республики Беларусь.

Напомним, что 29 июля белорусскими правоохранительными органами были задержаны 33 человека, некоторые из них были представителями частной военной компании "Вагнер". Среди задержанных есть боевики из "ДНР" и "беркутовцы". Имена большинства из 33 задержанных есть в украинской базе "Миротворец" как имена участников войны на Донбассе.

Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявил, что Украина может потребовать выдачи своих уроженцев, которых задержали в Беларуси вместе с другими боевиками. СБУ подтвердила намерение экстрадировать их. Пресс-секретарь Путина заявил, что РоSSия не признает украинского гражданства задержанных боевиков.

31 июля в ОГП сообщили, что проинформировали компетентные органы Беларуси о намерениях требовать экстрадиции задержанных на ее территории участников вооруженного конфликта на востоке Украины.

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