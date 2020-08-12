Разведка: За 2,5 недели боевики потеряли 9 человек погибшими и 15 ранеными

В подразделениях оккупанта "не прекращаются самоубийства и дезертирство личного состава, употребление алкоголя и наркотиков".

Разведка: За 2,5 недели боевики потеряли 9 человек погибшими и 15 ранеными
Фото: mignews.com.ua

По данным разведки Объединенных сил, за две с половиной недели перемирия на Донбассе поддерживаемые Россией боевики потеряли 9 человек погибшими и еще 15 ранеными.

Подразделения противника несут потери из-за неосторожного обращения с оружием, ДТП, подрыва на неизвестных взрывных устройствах на своих позициях, информирует пресс-центр ООС.

"В подразделениях оккупационных войск РФ очень низкое морально-психологическое состояние. Не прекращаются самоубийства и дезертирство личного состава, употребление алкоголя и наркотиков", - отмечается в сообщении.

Командование Объединенных сил подчеркивает, что в случае угрозы жизни и здоровью наших воинов, при попытках захвата территорий со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации военнослужащие Объединенных сил всегда дают и будут давать ответ.

В штабе акцентируют на том, что с 27 июля украинские военные добросовестно соблюдают все меры полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Ранее штаб констатировал отсутствие ранений и боевых потерь в рядах ОС за полмесяца режима "тишины" на Донбассе.

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