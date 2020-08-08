Грузия заявила о полной готовности к вступлению в НАТО
Премьер-министр Георгий Гахария заявил, что его Грузия полностью готова к вступлению в НАТО и доведет этот процесс до конца.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы продолжаем углублять партнерство по нашим стратегическим направлениям - это НАТО, США и Евросоюз. Сегодня Грузия полностью готова к вступлению в НАТО. Это видят и ценят наши партнеры. Это - процесс, и мы обязательно доведем его до конца", - сказал Гахария журналистам в субботу.
Он добавил, что евроатлантическая интеграция и мирное развитие Грузии являются обязательными условиями восстановления территориальной целостности страны.
Напомним, что в конце марта в НАТО вступила Северная Македония. Она стала 30-м участником Североатлантического альянса.
В начале апреля министры иностранных дел стран-членов НАТО согласовали новый пакет поддержки для Украины и Грузии.