Грузия заявила о полной готовности к вступлению в НАТО

Премьер-министр Георгий Гахария заявил, что его Грузия полностью готова к вступлению в НАТО и доведет этот процесс до конца.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы продолжаем углублять партнерство по нашим стратегическим направлениям - это НАТО, США и Евросоюз . Сегодня Грузия полностью готова к вступлению в НАТО. Это видят и ценят наши партнеры. Это - процесс, и мы обязательно доведем его до конца", - сказал Гахария журналистам в субботу.

Он добавил, что евроатлантическая интеграция и мирное развитие Грузии являются обязательными условиями восстановления территориальной целостности страны.

Напомним, что в конце марта в НАТО вступила Северная Македония. Она стала 30-м участником Североатлантического альянса.

В начале апреля министры иностранных дел стран-членов НАТО согласовали новый пакет поддержки для Украины и Грузии.