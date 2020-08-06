Лукашенко пригласил Венедиктову в Беларусь, чтобы разобраться с задержанными "вагнеровцами"

"Если прокуроры РФ и Украины не приедут, то вопрос решат без них".

Лукашенко пригласил Венедиктову в Беларусь, чтобы разобраться с задержанными "вагнеровцами"
Александр Лукашенко
Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в Минск генеральных прокуроров Украины и РоSSии, чтобы разобраться с задержанием боевиков ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает БЕЛТА.

Чтобы снять эти досужие разговоры по поводу так называемых 33 богатырей, я попрошу генерального прокурора. Мы вчера долго разговаривали на эту тему с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Ясно, о чем шла речь, СМИ об этом уже сообщали. Моя позиция была однозначной: у нас есть белорусские законы, правонарушения они совершали на территории Беларуси", - сказал Лукашенко.

Он поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров Украины и РоSSии и втроем, вместе с прокурором Беларуси, "решить эту проблему".

"Сядьте втроем. Делайте, как вы считаете нужным. На основании наших законов, международно-правовых актов примите решение по этим ребятам. Как примете втроем, так и будет", - сказал президент Беларуси.

Лукашенко подчеркнул, что если прокуроры РФ и Украины не приедут, то "вопрос решат без них".

Напомним, 29 июля белорусские правоохранители задержали 33 человека, которые являются представителями частной военной компании "Вагнер". Среди задержанных есть боевики из "ДНР" и "беркутовцы". Имена большинства из 33 задержанных есть в украинской базе "Миротворец" как имена участников войны в Донбассе. Задержанные путаются в показаниях и говорят, что ехали осмотреть собор Святой Софии в Стамбуле.

Девять из них являются уроженцами Украины, им объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст. 258-3 УК). Запрос на экстрадицию "вагнеровцев" Украина уже направила Беларуси.

3 августа роSSийский консул заявил, что задержанные под Минском россияне находились в стране транзитом и направлялись в Латинскую Америку. Лукашенко эту информацию опроверг.

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