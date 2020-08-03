ВАКС избрал меру пресечения главе Государственной судебной администрации Холоднюку

Его подозревают в злоупотреблении влиянием в деле судей Окружного админсуда Киева.

ВАКС избрал меру пресечения главе Государственной судебной администрации Холоднюку
Фото: Макс Требухов

Высший антикоррупционный суд Украины избрал в отношении главы Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка, которого Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подозревают в злоупотреблении влиянием в деле судей Окружного админсуда Киева, меру пресечения в виде личного обязательства.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

ВАКС принял решение в понедельник, частично удовлетворив ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения.

Ранее, 17 июля 2020 года, НАБУ сообщило о вручении подозрения главе Окружного административного суда города Киева (ОАСК) Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Кроме того, сообщалось, что "продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам". В целом по обвинению в захвате государственной власти вручают подозрения 12 лицам.

"Указанные лица действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создание искусственных препятствий в их работе", - говорится на странице НАБУ в Facebook.

По версии следствия, преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и деловых кругов.

Председатель ОАСК использовал схему по подаче искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в свой же суд с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом, утверждает САП.

Впоследствии НАБУ обнародовало видеосюжеты о пяти эпизодах документированной противоправной деятельности судей ОАСК, а также об умышленном препятствовании председателем ОАСК проведению конкурса на должность главы ГСА. В частности, были обнародованы записи разговоров с участием Вовка, Холоднюка и других фигурантов дела в отношении препятствования назначению победителя конкурса на должность главы ГСА.

"Глава ГСА Украины Зеновий Холоднюк не смог на него податься, поскольку не соответствовал требованиям к кандидатам, поэтому решил помешать проведению конкурса и таким образом сохранить должность. За помощью он обратился к председателю ОАКС, чтобы тот помешал назначению победителя конкурса", - сообщает НАБУ.

По данным следствия, Вовк принял предложение, в ответ потребовав назначить "своих людей" в состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины по квоте ГСА.

НАБУ обнародовало записи разговоров Вовка с Холоднюком и другими фигурантами дела, в частности с кандидатом в ВККС и судьями ОАСК, о назначении одного из членов ВККС по квоте ГСА и о планах относительно препятствования проведению конкурса на должность главы ГСА.

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